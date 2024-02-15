Ответ посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина на обращение ветеранской организации «Аруаа» прокомментировал ветеран войны и лидер «Комитета по защите суверенитета Абхазии» Леван Микаа. Он сказал о том, что оппозиция и гражданское общество предложили послу диалог по всем важным вопросам, но не увидели ответного желания и шага навстречу.

– Леван, ветеранская организация «Аруаа» обратилась к послу Российской Федерации в Абхазии Михаилу Шургалину и просила разъяснения по поводу задержаний на российско-абхазской границе, о которых заявляют граждане Абхазии. Их останавливают, опрашивают, иногда это длится не один час. Посол ответил на это обращение. Ваше впечатление от ответа посла на обращение ветеранов?

Все, что говорится в оппозиции, в гражданском обществе, любую критику его инициатив президент сразу окрашивает в антироссийский цвет. Это неправда

– Суть этого обращения, и не только этого, потому что есть еще обращение абхазской интеллигенции к послу, под которым много подписей было собрано, в том, что мы хотим построить диалог с российским посольством. Для чего нам нужен диалог? Мы представляем, что та информация, которая сегодня у посла, исходит от властных структур, и она однобокая. Мы еще раз предлагаем послу построить диалог, чтобы он знал и нашу позицию по всем ключевым вопросам абхазо-российских взаимоотношений и внешней политики Абхазии. К сожалению, я по ответу посла не понял, готов ли он к диалогу с оппозицией, с гражданским обществом, чтобы мы могли разъяснять свою позицию при личных встречах, при личной беседе. Это необходимо потому, что прямо сегодня, используя трибуну силовых структур в Сухумской прокуратуре, президент снова объявил о своем решении находить врагов и говорил о том, что в Абхазии существуют какие-то антироссийские силы. При этом он не приводит никакие аргументы и не дает никаких обоснований, такую тактику он избрал. Все, что говорится в оппозиции, в гражданском обществе, любую критику его инициатив президент сразу окрашивает в антироссийский цвет. Это неправда, это вредит нашим взаимоотношениям с нашим стратегическим союзником.

– В своем ответе посол Шургалин подвергает сомнению факты задержаний российскими таможенниками, о которых заявляют граждане Абхазии. И высказывание посла в адрес Эммы Ходжаа, где он указывает ей на то, чтобы она имела в виду, что может быть иск к ней о клевете. Вы тоже заявляли о задержаниях на границе. Какое впечатление произвела на вас именно эта часть ответа посла Российской Федерации?

Если в чем-то мы ошибаемся, пусть нам скажут, пусть предъявят факты. Я не вижу альтернативы процессу диалога, обсуждению наших проблем в открытую, и общество должно это слышать

– Такой агрессивный ответ еще раз убеждает меня в том, что посол неправильно информирован. Значит, мы все-таки должны каким-то образом выстраивать отношения и вести дискуссию, вести свою работу по обоснованию нашей позиции. Я бы не переносил, как это пытаются делать наши власти и посол, на личности. Это слишком стратегически важные для нас вопросы о взаимоотношениях Абхазии и России для того, чтобы их переносить на личности. В этом, я думаю, большая ошибка. Я считаю, что это опять деятельность наших властей, нашего президента, которая приводит к тому, о чем я всегда говорил, что президент подставляет весь народ. Он проводит политику, в которой он сам лично заинтересован. И если он встречает в обществе противодействие его инициативам, он подставляет свой народ, переводя полемику совсем в другую политическую плоскость. Шургалин представляет нашего союзника, и мы должны вести с ним диалог. Я не увидел в его письме того, чего я ждал: шага навстречу. Если в чем-то мы ошибаемся, пусть нам скажут, пусть предъявят факты. Я не вижу альтернативы процессу диалога, обсуждению наших проблем в открытую, и общество должно это слышать.

– Леван, в том случае, если не удастся выстроить с послом такой диалог, о котором вы говорите, как вы думаете, какие у этого могут быть последствия, чем это может быть чревато для Абхазии, для общества?

Я думаю, это всего лишь люди, которые сегодня занимают какую-то должность, завтра будет другой, который будет выслушивать. Ничего трагичного я в этом не вижу

– Даже если не удастся выстроить наши отношения с послом, это не испортит наши стратегические отношения с Российской Федерацией. Посол – это всего лишь частный человек, я бы не стал драматизировать ситуацию. Это помешает, мне кажется, его личной карьере посла, который не смог найти общий язык с людьми, которые являются союзниками России и доброжелательно к ней относятся. И вся их работа направлена на сохранение этих взаимоотношений, продвижение интересов Абхазии и интересов России. Я думаю, что здесь будет вина и нашей власти, которая вероятнее всего настраивает посла против оппозиции, против гражданского общества в Абхазии. Поэтому в глобальном смысле ничего не поменяется, а внутри это опять же большой минус опять же власти и самого посла. Понятно, что власть и оппозиция находятся в постоянной конфронтации, в постоянном противостоянии. И для того, чтобы определить истинные намерения тех или других, надо выслушивать обе стороны. Я думаю, это всего лишь люди, которые сегодня занимают какую-то должность, завтра будет другой, который будет выслушивать. Ничего трагичного я в этом не вижу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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