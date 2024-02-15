Газета «Независимая Республика» публикует статью экс-спикера парламента РА шестого созыва Валерия Кварчия, в которой он размышляет о сложившейся ситуации вокруг госдачи «Пицунда» и не только.

Власть не видит никакой опасности в том, что государствообразующий этнос может оказаться в заметном меньшинстве в своей стране, она намерена делиться суверенитетом Абхазии с другими государствами

«Похоже, что с самого начала инициатива передачи Пицундской госдачи, находившаяся в бессрочном, безвозмездном пользовании у Российской Федерации, ей же в собственность, исходит от абхазского правительства. Вряд ли к этому напрямую причастно высшее руководство Российской Федерации, которое делает все возможное, чтобы Абхазская Республика встала на ноги и состоялась как государство, она же, по существу, является опорой сохранности нашей независимости и территориальной целостности страны. Безответственные, необдуманные, а порой и корыстные инициативы отдельных членов нашего Правительства, противоречащие положениям Абхазского законодательства, подрывают устои нашего государства, вредят не только нам, но и абхазо-российским братским, доверительным отношениям. Вместе с тем отдельные представители абхазской власти делают заявления, обезличивающие наше государство, ее граждан и умаляющие их возможности. Власть открыто игнорирует статью 6 Конституции РА и связанный с нею Конституционный Закон о государственном языке, проявляет безразличие и к проблемам демографии Абхазии. При этом она не видит никакой опасности в том, что государствообразующий этнос может оказаться в заметном меньшинстве в своей стране, она намерена делиться суверенитетом Абхазии с другими государствами. Наблюдается также безудержное стремление руководства к раздаче земель иностранцам для строительства апартаментов, что неминуемо приведет к чрезмерному заселению Абхазии иностранцами и соответствующим последствиям. Не утешают также абхазскую общественность попытки руководства Абхазии продажи энергетического хозяйства республики, являющегося одним из важных основ нашей независимости. Все это в полной мере подпадает под статьи Конституции РА об импичменте, а также под статьи Уголовного Кодекса РА», – считает Валерий Кварчия.

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Архимандрит Дорофей (Дбар) на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу законопроекта об иноагентах в Абхазии.

Помните, что во все времена истории человечества те, кто инициировал и санкционировал чистки и репрессии под любым «благовидным» предлогом, зачастую сами становились жертвами террора и насилия!

«Я – христианский священник. Христос сказал: «Вы знаете, что было сказано: «Люби ближнего и ненавидь врага!». А Я говорю вам: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас» (Евангелие от Матфея). Стало быть, как священник я не могу ратовать за внесенный президентом Абхазии в парламент проект закона («О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента»), который, вступив в силу, будет ограничивать меня и моих сограждан в правах и клеймить нас различными негативными эпитетами… Обращаясь к депутатам Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия я как священник и историк говорю только одно: помните, что во все времена истории человечества те, кто инициировал и санкционировал чистки и репрессии под любым «благовидным» предлогом, зачастую сами становились жертвами террора и насилия! Однако перенесенные ими страдания и даже гибель никак не влияли на переоценку их личностей. Они навсегда останутся в памяти народа как люди, мягко говоря, без чести и достоинства! И самое плачевное для них самих, что они ответят сполна перед Богом (все мы смертны) за то, что оклеветали, сломали или – еще хуже – погубили жизнь хотя бы одного невинного человека!» – написал архимандрит Дорофей (Дбар).

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Газета «Республика Абхазия» пишет, что Государственная миграционная служба Республики Абхазия за 14 лет существования зарегистрировала более 45 тысяч гастарбайтеров из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья – Узбекистана, Таджикистана, России, Армении, Киргизии, Украины, Азербайджана, Китая, Кореи, Греции, Германии, Индии, Молдовы и других.

Издание утоняет, что гастарбайтеры приезжают на временную работу с конкретной целью – заработать деньги. И ежемесячно каждый из них отправляет на родину от 50 тысяч рублей и выше.

Глава миграционной службы Рамин Габлая в интервью изданию сообщил, что в 2023 году принято 7754 заявления на получение виз от иностранных граждан. Также было принято 7 038 заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов.

«Разрешение на работу гастарбайтеры получают на полгода или год после прохождения проверки в Службе госбезопасности и медицинского обследования. Они сдают анализы на такие опасные заболевания, как туберкулез и СПИД. По закону больные этими болезнями иностранцы подлежат выезду из страны, так как несут прямую угрозу здоровью и жизни жителей Абхазии. Медобследования гастарбайтеры проходят в СПИД-центре и в Сухумской городской поликлинике. В прошлом году обследование прошли 7 803 мигранта, в результате выявлено 8 человек ВИЧ-инфицированных», – сообщил Рамин Габлая.

В прошлые годы постановкой гастарбайтеров на регистрационный учет занималась милиция. Теперь эта функция передана сотрудникам миграционной службы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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