В «Банке Грузии» (Bank of Georgia Group PLC) прокомментировали информацию о возможной покупке одного из крупнейших банков Армении, «Америабанка».

Переговоры находятся на продвинутой стадии, сделка может быть профинансирована за счет добавочного капитала без изменения политики дивидендов и распределения капитала компании, указано в сообщении. Компания по мере необходимости будет информировать акционеров о прогрессе, достигнутом в плане приобретения.

«Не может быть уверенности в том, что сделка будет подписана или, если она подписана, то будет заключена», – сказано в сообщении.

Напомним, что «Банк Грузии» – один из лидеров грузинского рынка. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже.

По информации армянских СМИ, акционерами «Америабанка» на 1 января 2024 года выступают Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана Рубеном Варданяном); EBRD – 17,71%; Азиатский банк развития – 13,92%; ESPS Holding Limited – 12,05%; Afeyan Foundation for Armenia Inc. – 7,5%.

Российский бизнесмен Рубен Варданян, переехавший в Нагорный Карабах и возглавивший правительство непризнанной республики, был арестован властями Азербайджана осенью прошлого года и находится в заключении в Баку.

В 2023 году он говорил, что является акционером ЗАО «Америабанк», но «никак не влияет на принятие решений» в банке. Ранее он был председателем Совета директоров «Америабанка».

Независимым членом совета директоров «Америабанка» является Кахабер Кикнавелидзе – в течение многих лет от работал в «Банке Грузии», в том числе в 2016-2019 годах занимал должность генерального директора «Группы Банка Грузии».