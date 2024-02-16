Бывший сотрудник штаба Навального – политик и журналист Лев Гяммер, после начала войны в Украине, вынужденный переехать из России в Грузию, рассказывает о том, как Навальный повлиял на оппозицию и чего ждать теперь

– Насколько ожидаемым стало то, что произошло сегодня?

Слабо верится в официальную версию. Учитывая реакцию государства, очевидно, что это некая запланированная акция

– Откровенно говоря, было понятно, что они его попытаются убить. Но казалось, что они сделают это не так явно. То есть его постоянно в ШИЗО сажали, условия содержания – по факту, он находился под пытками. И все это было нацелено, очевидно, на слом здоровья. Но он держался. В среду к нему адвокат приходил, все было хорошо, вчера он по видеосвязи включался, все тоже было замечательно. Слабо верится в официальную версию. Тем более, если бы это произошло неожиданно, как нам все преподносят, мне кажется, они бы так резво не стали на это все реагировать, они бы очень сильно испугались. Учитывая реакцию государства, очевидно, что это некая запланированная акция. Надо дождаться, пока адвокат получит доступ в Харп [поселок, где содержался Алексей Навальный], чтобы общественность могла увидеть тело, чтобы стало понятно, что произошло. В любом случае, это, конечно, неожиданно, но ожидаемо.

– Я понимаю, что пока сложно может быть сложно думать о том, какие это может иметь последствия. Но если все-таки попробовать представить, как это отразится в целом на оппозиционном обществе, насколько это его подкосит, или наоборот, возможно, сделает смелее? Что будет дальше, скажем так, с оппозиционной Россией?

– Сложно сказать. Оппозиция и так не в лучшем положении сейчас. Как посадили Алексея, как началась война – все сдавили. Я не знаю, может быть, тот факт, что Алексея убили перед выборами, как-то поспособствует консолидации общества на выборах, но, честно говоря, сложно как-то прогнозировать это все.

– Насколько важной фигурой Навальный был для оппозиционно настроенной части общества?

На данный момент – да, это человек, который привел в политику огромное количество россиян. Собственно, это ему простить и не смогли

– Сложно переоценить, потому что подавляющее число людей, которые сейчас находятся в оппозиционной политике, так или иначе туда пришли благодаря Алексею Навальному, его президентской кампании в 2018 году. Все сколько-нибудь действующие сейчас акторы, которых я знаю, они все пришли из-за президентской кампании. То есть, да, были какие-то люди, которые остались еще со времен Болотной или более древних времен, это прямо старички. Но мое поколение пришло в политику именно благодаря Алексею Навальному. Я в том числе. Все, кого я знаю, они либо из штабов вышли, либо из чего-то так или иначе чего-то связанного с деятельностью Алексея Навального. Поэтому на данный момент – да, это человек, который привел в политику огромное количество россиян. Собственно, это ему простить и не смогли.

– Может ли это сейчас встряхнуть Россию? Или всех, кого это могло встряхнуть, встряхивать уже и не надо было – они либо уже не в России, или вынуждены молчать…

Очень много людей во внутренней эмиграции находится – граждане с фигой в кармане. Государство делает все возможное, чтобы этих людей задавить, тех, кто не уехал, чтобы они спрятались и не отсвечивали

– Сложно сказать. В Советском Союзе похожая история была. Очень много людей во внутренней эмиграции находится – граждане с фигой в кармане. Государство делает все возможное, чтобы этих людей задавить, тех, кто не уехал, чтобы они спрятались и не отсвечивали. И делает это довольно эффективно. Были периоды, когда чуть-чуть бы додавить и, возможно, что-то бы получилось, но, в отличие от Советского Союза, путинская Россия учится на ошибках и соответствующим образом перестраивает свою стратегию внутреннюю, довольно эффективно борется с оппозицией, с протестами и сложно этому что-то противопоставить. Внешнюю, в принципе, то же самое... Мы смотрим на войну, которая сейчас идет с Украиной. Если вначале казалось, что вот-вот и все закончится, но скоро уже два года и ничего не закончилось. Поэтому я боюсь, что еще какое-то продолжительное время нам придется это все наблюдать.

– Были ли вы лично знакомы с Навальным? Какое впечатление он производил в жизни?

– Да. Когда мы его привозили в Кемерово и в Новокузнецк, получилось с ним поговорить. И когда я работал в краснодарском штабе Навального, Алексей периодически принимал участие в летучках. Это очень открытый и жизнерадостный человек, помимо того, что довольно смелый – со всей очевидностью. Всегда он отличался какой-то в хорошем смысле простотой. Очевидно, это был довольно весомый человек в политике, со всеми вытекающими, но когда с ним общаешься, может сложиться впечатление, что это просто твой сосед, который волею судеб занимается политикой. А так – вот, твой сосед Алексей, на лестничной площадке можно спокойно встретиться, о чем-то поговорить… Юрист. Очень внимательный к деталям и к тому, с кем он работает. То время, что он провел в тюрьме, его не хватало в политике, честно говоря, его подхода.

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