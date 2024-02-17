Медики Гагрской ЦРБ стабилизировали состояние турецких моряков

Медики Гагрской Центральной районной больницы стабилизировали состояние всех четырех турецких моряков, поступивших 16 февраля в реанимационное отделение ЦРБ с признаками сильного отравления, сообщает Минздрав самопровозглашенной республики Абхазия.

Все пациенты сняты с искусственной вентиляции легких. Состояние троих медики оценивают как стабильно тяжелое, они остаются в реанимации. Один пациент ввиду положительной динамики переведен в палату терапевтического отделения Гагрской ЦРБ, пишет информагентство «Апсныпресс».