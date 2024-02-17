Спецслужбы задержали гражданина Грузии, «заминировавшего» рейс Кутаиси-Барселона

Гражданин Грузии задержан за ложное сообщение о бомбе на борту рейса Кутаиси-Барселона, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).

По данным ведомства, со своего грузинского номера обвиняемый позвонил в головной офис авиакомпании Wizz Air в Венгрии и сообщил о взрывном устройстве. После этого уже вылетевший рейс W66417 был возвращен в аэропорт Кутаиси.

Совместно с полицейскими сотрудники спецслужб провели на борту проверки, предусмотренные протоколом. Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было. Мотивы обвиняемого не называются, пишет агентство «Новости-Грузия».

Контртеррористический центр СГБ продолжает расследование по факту ложного сообщения о терроризме (статья 331 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет или от шести до девяти лет.

В СГБ отмечают, что в настоящее время расследуют сразу несколько аналогичных дел. Установлено, что в большинстве случаев ложные сообщения о терроризме поступают из зарубежных стран. Ведомство предупреждает, что на подобные факты реагирование будет очень строгим в соответствии с законом.