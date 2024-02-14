Самолет Wizz Air вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кутаиси в Барселону, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о бомбе. Об этом сообщили в кутаисском международном аэропорту.

«Причиной стала предоставленная авиакомпанией информация о вероятном наличии на борту взрывчатого вещества, на основании которой экипаж принял решение вернуть рейс в аэропорт Кутаиси. Все соответствующие службы мобилизованы и работают на месте», – говорится в письменном заявлении, опубликованном на официальной странице аэропорта в Facebook.

Рейс Wizz Air вылетел из аэропорта в 12:45. По информации портала Flightradar24, самолет изменил направление, когда находился около черноморского побережья Грузии.

На самолете находился один из журналистов грузинской службы Радио Свобода. По его словам, члены экипажа попросили пассажиров немедленно покинуть самолет и не дали им возможности взять с собой багаж.