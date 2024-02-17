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Зурабишвили опубликовала фотографию с Зеленским

Лидеры Грузии и Украины не встречались после начала полномасштабного вторжения России в Украину
Лидеры Грузии и Украины не встречались после начала полномасштабного вторжения России в Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Подробности не сообщаются.

Лидеры Грузии и Украины не встречались после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Зурабишвили в июне прошлого года сказала, что не посещала Украину из-за отсутствия приглашения со стороны своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Отношения между Тбилиси и Киевом осложнились после начала войны в Украине. Из-за решения Тбилиси не вводить санкции против России Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Украины.

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