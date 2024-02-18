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Президент Грузии: неслучайно о смерти Навального было объявлено перед Мюнхенской конференцией

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что объявление гибели российского оппозиционера Алексея Навального, главного оппонента президента РФ Владимира Путина, перед началом Мюнхенской конференции - не случайность, передало DW и dpa.

Зурабишвили уверена, что это не простое совпадение, а сигнал Кремля всем участникам форума. Глава государства отметила, что для России типично желание показать, что «она делает, что хочет, и там, где хочет».

«Я думаю, неслучайно о смерти Навального было объявлено за несколько часов или минут до начала Мюнхенской конференции. Для России типично пытаться психологически повлиять <еще раз подчеркнуть>, что Россия делает все, что она хочет, и где она хочет. Думаю, это было посланием для Мюнхенской конференции», - заявила президент Грузии.

DW сообщает также, что дочь убитого в Москве в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова – Жанна – так же на полях конференции в Мюнхене заявила, что «последствием гибели Навального в тюрьме должна быть военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины», пишет SOVA.

Днем ранее, 17 февраля, Зурабишвили прокомментировала сообщение о гибели Алексея Навального в интервью Bloomberg, а также сравнение российского политика с экс-главой государства Михаилом Саакашвили. Президент отметила, «нет причин для такого сравнения, особенно в данном случае».

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сообщила о смерти Алексея Навального. Российские СМИ писали о разных версиях гибели политика. «В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», - отмечало РИА Новости со ссылкой на российское ведомство. Источник RT же пишет, что у Навального оторвался тромб.

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