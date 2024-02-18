Президент Грузии: неслучайно о смерти Навального было объявлено перед Мюнхенской конференцией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что объявление гибели российского оппозиционера Алексея Навального, главного оппонента президента РФ Владимира Путина, перед началом Мюнхенской конференции - не случайность, передало DW и dpa.

Зурабишвили уверена, что это не простое совпадение, а сигнал Кремля всем участникам форума. Глава государства отметила, что для России типично желание показать, что «она делает, что хочет, и там, где хочет».

«Я думаю, неслучайно о смерти Навального было объявлено за несколько часов или минут до начала Мюнхенской конференции. Для России типично пытаться психологически повлиять <еще раз подчеркнуть>, что Россия делает все, что она хочет, и где она хочет. Думаю, это было посланием для Мюнхенской конференции», - заявила президент Грузии.

DW сообщает также, что дочь убитого в Москве в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова – Жанна – так же на полях конференции в Мюнхене заявила, что «последствием гибели Навального в тюрьме должна быть военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины», пишет SOVA.

Днем ранее, 17 февраля, Зурабишвили прокомментировала сообщение о гибели Алексея Навального в интервью Bloomberg, а также сравнение российского политика с экс-главой государства Михаилом Саакашвили. Президент отметила, «нет причин для такого сравнения, особенно в данном случае».