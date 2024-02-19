«Банк Грузии» заплатит за армянский «Америабанк» более 300 млн долларов

В «Банке Грузии» сообщили, что достигнуто предварительное соглашение о покупке 100% акций крупнейшего армянского финансового института – «Америабанка».

Стоимость сделки – 303.6 млн долларов. После её завершения «Банк Грузии» планирует поменять наименование армянского банка.

«Сегодня мы объявили о предлагаемой покупке 100% акций ведущего универсального банка Армении. «Америабанк» – это растущий и прибыльный банк, пользующийся большим вниманием на местном уровне, с сильной клиентской базой. Мы видим «Америабанк» как привлекательную платформу для увеличения масштабов и дальнейшего развития нашего бизнеса путем внедрения некоторых успехов, которых Группа («Банка Грузии») уже добилась на грузинском рынке», – сказал Арчил Гачечиладзе, руководитель Bank of Georgia Group PLC.

Напомним, что «Банк Грузии» – один из лидеров грузинского рынка. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже.

По информации армянских СМИ, акционерами «Америабанка» на 1 января 2024 года выступают Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана Рубеном Варданяном); EBRD – 17,71%; Азиатский банк развития – 13,92%; ESPS Holding Limited – 12,05%; Afeyan Foundation for Armenia Inc. – 7,5%.

Российский бизнесмен Рубен Варданян, переехавший в Нагорный Карабах и возглавивший правительство непризнанной республики, был арестован властями Азербайджана осенью прошлого года и находится в заключении в Баку.

В 2023 году он говорил, что является акционером ЗАО «Америабанк», но «никак не влияет на принятие решений» в банке. Ранее он был председателем Совета директоров «Америабанка».