Названы соперники абхазской сборной на ЧМ непризнанных государств

Определены соперники сборной самопровозглашенной республики Абхазия на Чемпионате мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Турнир пройдет с 25 июня по 6 июля 2024 года в Иракском Курдистане. В нем примут участие 14 команд.

Абхазии предстоят матчи против команд Секейского края и мексиканской Национальной ассоциации футбола (ANBM).

Секейский край – непризнанная национально-территориальная автономия секеев — субэтнической группы, составляющей венгерское национальное меньшинство на территории современной республики Румыния.

Национальная ассоциация мексиканского футбола (ANBM) – альтернатива Федерации футбола Мексики, представляющей страну в FIFA. Сотрудничающая с ConIFA ассоциация проводит полупрофессиональную лигу – Liga de Balompié Mexicano.

Как сообщалось ранее, отборочный матч за выход на чемпионат мира между сборными Абхазии и Нагорного Карабаха должен был состояться 10 июля прошлого года в Сухуми. Однако карабахские футболисты выехать в Абхазию не смогли. В связи с этим ConIFA приняла решение об участии сборной Абхазии в чемпионате мира без дополнительных игр.

Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.