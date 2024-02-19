Президент Абхазии Аслан Бжания, выступая на Коллегии Генеральной прокуратуры, обрушился с критикой на экономиста, позволившего себе рассуждать о введении в денежный оборот национальной валюты – апсара. Он назвал эти высказывания «крупномасштабной, несусветной ложью», «идеологической диверсией», способной разрушить государство за две недели. «Не надо искать врагов далеко, они везде», – сказал Бжания и призвал силовиков направить мечи, изображенные на их шевронах, в таких врагов. Экономист Ахра Аристава объяснил президенту, почему в сложившихся условиях введение апсара – единственный выход для страны.

– Ахра, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры, президент Аслан Бжания назвал «крупномасштабной и несусветной ложью», «сводящей людей с ума», мнение некоего экономиста, который считает, что Абхазии надо перейти на собственную денежную единицу. Насколько я понимаю, он имел в виду именно вас, потому что в СМИ был сюжет, где вы об этом рассуждали. Что бы вы ответили Бжания?

Мне бы никогда в голову не пришло кого-то называть врагом из-за того, что он высказывает свое мнение. Права и свободы граждан, включая свободу на высказывание своих мыслей, записано у нас в Конституции

– Я смотрел выступление главы государства, и я это воспринимаю как эмоции. Я тоже сначала не подумал, что речь идет обо мне, но, когда он сказал, что этот экономист занимал высокие должности, стало понятно, что, скорее всего, это комментарий на мое высказывание. Действительно, я работал на высоких должностях, в тот период многие политические и общественные деятели выступали против тех предложений, которые я высказывал, участвовали в митингах вместе с предпринимателями, стояли даже напротив меня, но у меня в голове не было мысли о том, что к ним надо относиться как к врагам, у меня не было агрессивных эмоций. Я исходил из того, что каждый гражданин Абхазии имеет законное право на свое мнение. И это соответствует нашей культуре и абхазским традициям. Мне бы никогда в голову не пришло кого-то называть врагом из-за того, что он высказывает свое мнение. Права и свободы граждан, включая свободу на высказывание своих мыслей, записано у нас в Конституции, Республика Абхазия является демократическим государством.

– Ахра, вы, защищая свою идею о необходимости введения абхазской национальной валюты апсара, говорили о том, что это поможет решить многие экономические проблемы. Что вы имели в виду?

Поскольку наши банки не могут по объективной причине брать кредиты в Национальном банке России , то у нас просто нет другого выхода для насыщения деньгами экономики страны. Или Россия нам предоставляет эти ресурсы, или мы вынуждены будем вводить в оборот апсар

– Все, что касается вопроса валюты, мы с вами это тоже обсуждали, Елена, в стране сложился дефицит инвестиционного капитала, дефицит банковского капитала. И если ранее, во времена Сергея Васильевича Багапша, Россия оказывала нам содействие, вы помните, на 10 лет был предоставлен консолидированный кредит на малый бизнес, и Раулю Джумковичу (Хаджимба) предоставили кредит 1 миллиард 200 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса, то сейчас это не происходит. Поскольку мы находимся в рублевой зоне, Россия нам по разным причинам не предоставляет кредитные ресурсы, наши банки не могут по объективной причине брать кредиты в Национальном банке России (поэтому ранее эта помощь оказывалась через правительство России), то у нас просто нет другого выхода для насыщения деньгами экономики страны. Или Россия нам предоставляет эти ресурсы, или мы вынуждены будем вводить в оборот апсар, вопрос стоит именно так. Это элементарная экономическая ситуация, которую проходят студенты в университете в рамках курса «финансы и кредит». Здесь нет ничего сверхъестественного, это абсолютно не похоже на идеологическую диверсию. По логике глав государства, получается, что студентам на третьем курсе во всех университетах вдалбливают основы идеологической диверсии?

– Выступая перед прокурорами, президент Аслан Бжания заявил, что собственная валюта приведет к развалу государства в течение 10-15 дней. При этом он сослался на то, что абхазский экспорт составляет 8 миллиардов рублей, а импорт – 45 миллиардов рублей. Прокомментируйте, пожалуйста, о чем он здесь рассуждает?

– Хочу уточнить, что экспорт в 2023 году составил всего 7 миллиардов 300 миллионов рублей, а импорт – почти 42 миллиарда. Привязывать денежный оборот и ввод национальной валюты к экспортно-импортным операциям не корректно. Дело в том, что денежный оборот привязывается к валютному балансу страны. Хочу напомнить, что в Абхазию в 2023 году пришло более 70 миллиардов рублей, а ушло 72 миллиарда 800 миллионов рублей, поэтому надо соизмерять с валютным балансом страны. Я хочу повторить, чтобы была ясность: если нам Россия не предоставляет кредитные ресурсы для того, чтобы граждане Абхазии строили предприятия, чтобы экономика развивалась, то у нас иного выхода, кроме как вводить национальную валюту, нет. Эмиссия осуществляется, в первую очередь, согласно научной и практической литературе по данным Валового внутреннего продукта в процентном соотношении к нему, плюс учитывается теневая составляющая экономики. И говорить о том, что это несусветная ложь или идеологическая диверсия, странно, это больше похоже на проявление эмоций, нежели на то, о чем нам говорит практика и современная экономическая мысль.

– А зачем тогда он привел эти цифры?

– Он хотел показать дисбаланс, который сложился, кстати, с таким отрывом именно за эти 3-4 года его нахождения у власти. Когда мы работали, мы сократили этот дисбаланс. Таким образом, когда вы вводите национальную валюту, апсар, граждане, включая российских туристов и российских предпринимателей, вынуждены будут менять свои рубли на апсары. А когда нам надо что-то покупать, топливо, хлеб или другие товары, мы на эти же 70 млрд рублей, которые будут находиться в распоряжении нашего Национального банка, покупаем у него рубли и через коммерческие банки покупаем за границей те товары, которые нам необходимы. Это элементарная экономическая наука.

– Ахра, президент на коллегии прокуратуры сказал, что, если ввести в оборот национальную валюту апсар, то государство развалится. В социальных сетях я видела ваш пост, в котором вы пишите, что оборот апсаров в Абхазии уже давно существует. Президент не в курсе? Поясните, пожалуйста, этот момент.

– Да, в 2018 году Национальным банком Абхазии в оборот уже было введено 500 миллионов апсаров. Кто-то эти апсары потратил, кто-то конвертировал в рубли, кто-то еще держит их дома как средство хранения капитала. У меня, например, дома есть 500 апсаров. Они абсолютно легитимны, я могу их обменять на рубли, любой банк Абхазии их принимает. И ничего не развалилось ни за 5 дней, ни за 10 дней. Когда речь зашла о диверсии, скорее всего, его возмущение связано с тем, что я комментировал возможность высоких зарплат и пенсий, чтобы наши граждане, хотя бы так же, как в соседних государствах, в России, в Турции, в Грузии, имели средний доход более 600-700 долларов и пенсию более 200 долларов. У нас небольшое население и большой приток туристов и есть возможность создавать предприятия. Продукция, произведенная в Абхазии, среди граждан постсоветских стран пользуется спросом и к ней относятся с доверием. Это все является стимулом для того, чтобы строить предприятия, особенно, в агроперерабатывающей промышленности. Но мы снова возвращаемся к тому, что для этого нужен инвестиционный банковский капитал, чтобы именно граждане Абхазии могли реализовывать свои экономические планы и претендовать на прибыль. Вместо этого ныне действующая власть предлагает из-за отсутствия банковского капитала отдать все сто процентов иностранному крупному капиталу.

Посмотрите на Грузию, у них тоже импорт превышает экспорт, они ввели национальную валюту и ничего у них не развалилось. Надо просто функции и значение денег изучать и понимать

То есть, я предлагаю вариант, когда наши граждане в своей стране, в независимом государстве, смогут претендовать и гарантированно получать прибыль. А, если мы все отдаем иностранному капиталу, то мы остаемся без прибыли. Я считаю, что тот рублевый дефицит, который в Абхазии сейчас существует, носит искусственный характер, потому что раз мы в рублевой зоне, мы имеем право на эмиссионную квоту. Это законное право Республики Абхазия. И если у нас по разным причинам, включая объективные, нет увеличения денежной массы, то у нас просто нет другого выхода, кроме как вводить собственную денежную единицу – апсар. В качестве примера я могу привести другие постсоветские страны, у которых тоже большой дисбаланс. Посмотрите на Грузию, у них тоже импорт превышает экспорт, они ввели национальную валюту и ничего у них не развалилось. Надо просто функции и значение денег изучать и понимать, или вызвать специалистов, которые в этом разбираются. Еще ни одно государство не развалилось от того, что оно ввело национальную валюту.

– Выступая перед прокурорами, президент обратился к ним с призывом направить те мечи, которые изображены на их шевронах, против тех людей, которые являются проводниками вот такой «идеологической диверсии». Насколько вам кажется законным такой призыв? Значит ли это, что отныне любой критик политики Аслана Бжания станет объектом преследования со стороны силовых структур?

Глава государства по Конституции обязан не призывать преследовать своих граждан, а защищать наши законные интересы и нацеливать на это же правоохранительные органы

– Действительно, это был призыв к силовым структурам, и это касалось всех несогласных с его политикой. Еще раз повторю, что это, скорее всего, его эмоции. Конечно, на таком высоком уровне допускать эмоции нежелательно. Я попадал в подобные ситуации, когда Сергею Васильевичу Багапшу или Александру Золотинсковичу Анквабу какие-то люди жаловались или что-то не так преподносили. Но они не позволяли себе эмоции. Они выясняли, это могла быть встреча, но никогда не призывали публично, тем более правоохранительные органы меня преследовать. Ну, это же абсурд какой-то! Скорее всего, здесь речь должна идти о том, чтобы просто в спокойном режиме разобраться, тем более что глава государства по Конституции обязан не призывать преследовать своих граждан, а защищать наши законные интересы и нацеливать на это же правоохранительные органы. Я ведь не студент, мне уже за пятьдесят лет, и в правоохранительных органах люди меня знают, они и политиков знают, которые критикуют власть. А критика или предложения, как у меня, направлены на то, чтобы улучшить жизнь нашего народа, поднять его благосостояние, как минимум, хотя бы обсудить, изучить. Они не должны вызывать такую реакцию, которая побуждает главу государства нацелить на какого-то гражданина правоохранительную систему. Конечно, это недопустимо в демократическом государстве, и это зафиксировано в Конституции Республики Абхазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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