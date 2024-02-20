В Абхазии заявили о падении числа преступлений в отношении туристов

На фоне предупреждения МИД России о рисках безопасности при посещении Абхазии в министерстве внутренних дел (МВД) самопровозглашенной республики заявили о падении числа преступлений в отношении туристов. Пресс-секретарь абхазского ведомства Ирина Киут объяснила это усилением предупредительно-профилактических мероприятий, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Совершаемые в отношении гостей Абхазии преступления из года в год минимизируются. (...) Согласно статистике, в прошедшем 2023 году, с мая по сентябрь включительно, имели место всего 50 преступлений в отношении или с участием туристов, тогда как в прошлые годы их было на порядок больше», — отметила спикер МВД.

В МВД добавили, что с апреля Сухуми начинает готовиться к летнему курортному сезону, в связи с чем личный состав будет переведен на усиленный режим работы.

16 февраля МИД России предостерег россиян от посещения Абхазии, связав это с решением абхазского Верховного суда освободить Эдгара Абухба, осужденного за изнасилование, грабеж и избиение российской туристки.

В Верховном суде при этом заявили, что Абухба не вышел на свободу, а приговор был изменен лишь в части определения вида исправительного учреждения для отбывания наказания.

Российским туроператорам и турагентам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию, сообщила 18 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР).