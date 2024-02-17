МИД РФ назвал небезопасным для россиян посещение Абхазии

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в самопровозглашенной республике Абхазия. По данным ведомства, 2 февраля «абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны».

Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания».

«Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», – сказано в сообщении.

Отметим, что речь идет об изнасиловании и ограблении россиянки. Преступление было совершено 31 июля 2019 года.

В 2021 году жителя Абхазии Эдгара Абухба приговорили к девяти годам лишения свободы. В суде пояснили, что лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено наказание более 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Теперь, как выясняется из заявления российского ведомства, Абухба оказался на свободе.

В январе 2021 года посол России в Сухуми Алексей Двинянин говорил о затягивании судебного процесса. Он назвал действия судьи «судебным произволом». Руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия, прокомментировавший заявление Двинянина в интервью «Эху Кавказа», был уволен с занимаемой должности.

Согласно материалам дела, Абухба «умышленно, путем нанесения многочисленных ударов в область головы и различных частей тела кулаками, а также с помощью лежавших на полу камней, с особой жестокостью изнасиловал» россиянку, после чего «нанес потерпевшей удар камнем в височную область, похитил у нее два телефона, аксессуары к ним, денежные средства и ювелирные изделия на о сумму 70 100 рублей и скрылся с места преступления».