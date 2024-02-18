В пресс-службе Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия прокоммментировали сообщение МИД России относительно приговора Эдгару Абухба, осужденному за изнасилование и ограбление россиянки.
В суде опровергли, что Абухба вышел на свободу. В комментарии МИД РФ, в частности, было указано: «абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны».
В Верховном суде же говорят, что приговор был изменен лишь в части определения вида исправительного учреждения для отбывания наказания – вместо исправительной колонии строгого режима Абухба будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. В заявлении указано, что 9-летний срок содержания под стражей Абухба Э.Г. исчисляется со 2 августа 2019 года.
Полностью с заявлением можно ознакомиться на сайте Верховного суда.
Ранее сообщение МИД РФ прокомментировали в абхазском МИДе:
«Республика Абхазия и Российская Федерация выстроили союзнические отношения. Они основаны на прочной человеческой, исторической, культурно-гуманитарной традиции.
Механизм межгосударственного взаимодействия подразделяется на существенное количество межведомственных треков диалога. Разумеется, периодически возникают вопросы, предполагающие особое внимание. Их решение еще больше укрепляет наши отношения.
Ни с абхазской, ни с российской стороны наши братские союзнические отношения, основанные на принципе суверенного равенства государств, ревизии не подлежат».
- В 2021 году жителя Абхазии Эдгара Абухба приговорили к девяти годам лишения свободы. В суде пояснили, что лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено наказание более 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
- В январе 2021 года посол России в Сухуми Алексей Двинянин говорил о затягивании судебного процесса. Он назвал действия судьи «судебным произволом». Руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия, прокомментировавший заявление Двинянина в интервью «Эху Кавказа», был уволен с занимаемой должности.
- Согласно материалам дела, Абухба «умышленно, путем нанесения многочисленных ударов в область головы и различных частей тела кулаками, а также с помощью лежавших на полу камней, с особой жестокостью изнасиловал» россиянку, после чего «нанес потерпевшей удар камнем в височную область, похитил у нее два телефона, аксессуары к ним, денежные средства и ювелирные изделия на о сумму 70 100 рублей и скрылся с места преступления».
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