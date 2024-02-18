В пресс-службе Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия прокоммментировали сообщение МИД России относительно приговора Эдгару Абухба, осужденному за изнасилование и ограбление россиянки.

В суде опровергли, что Абухба вышел на свободу. В комментарии МИД РФ, в частности, было указано: «абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны».

В Верховном суде же говорят, что приговор был изменен лишь в части определения вида исправительного учреждения для отбывания наказания – вместо исправительной колонии строгого режима Абухба будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. В заявлении указано, что 9-летний срок содержания под стражей Абухба Э.Г. исчисляется со 2 августа 2019 года.

Полностью с заявлением можно ознакомиться на сайте Верховного суда.

Ранее сообщение МИД РФ прокомментировали в абхазском МИДе:

«Республика Абхазия и Российская Федерация выстроили союзнические отношения. Они основаны на прочной человеческой, исторической, культурно-гуманитарной традиции.

Механизм межгосударственного взаимодействия подразделяется на существенное количество межведомственных треков диалога. Разумеется, периодически возникают вопросы, предполагающие особое внимание. Их решение еще больше укрепляет наши отношения.

Ни с абхазской, ни с российской стороны наши братские союзнические отношения, основанные на принципе суверенного равенства государств, ревизии не подлежат».