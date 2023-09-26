Грузия прекратила реэкспорт европейских автомобилей в РФ и Беларусь

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.

Как сообщалось ранее, ограничение предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС, который был утвержден 23 июня. В Россию запрещено вывозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

Запрет на поставку в Россию и Беларусь автомобилей американского производства вступил в силу с 1 августа.

По информации Грузстата, если в июле из Грузии в Россию были реэкспортированы 1054 машин общей стоимостью $13,346 млн, то в августе – всего 85 единиц (стоимостью $781,1 тысяч).

В первой половине текущего года из Грузии в Россию реэкспортировано 4840 автомобилей. Их общая стоимость – $65,8 млн.

Реэкспорт автомобилей из Грузии в страны Центральной Азии продолжается в прежнем темпе. Эксперты неоднократно выражали мнение, что часть этих машин затем переправляется в Россию.

За последние два года реэкспорт автомобилей стал одной из важнейших статей экспорта Грузии, достигнув в текущем году $1,178 млрд – почти 33% всего экспорта.