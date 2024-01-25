Снижение грузинского экспорта на фоне роста реэкспорта и импорта – таковы показатели внешнеторгового оборота Грузии за 2023 год. Торговое сальдо страны ухудшилось на 10%. По данным Грузстата, в тройке основных торговых партнеров – Турция, Россия и США.

По данным Грузстата, в 2023 году внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 21,5 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем годом раньше. При этом экспорт рос меньшими темпами – на 9,1%. Тем временем объемы импорта увеличились на 14,0%.

Согласно данным Грузстата, динамика экспорта начала снижаться с февраля и с каждым месяцем она снижалась. В целом, доля реального экспорта в общем объеме экспорта составила 45,8%, все остальное – реэкспорт. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 24,4%.

В 2023 году первое место в десятке отечественного экспорта заняли медные руды и концентраты, второе – натуральные виноградные вина, третье – ферросплавы. Положение Грузии как крупного экспортера снизилось в 8 странах. В 2023 году главными направлениями экспорта стали Россия, Турция и Китай. Что касается импорта, Турция занимает первое место, на второе место вышли США, потеснив Россию и Китай.

По словам профессора тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, обвал реального экспорта в основном обусловлен конъюнктурой на глобальных рынках:

«В общей сложности реальный экспорт по сравнению с 2022 годом снизился на 947 миллионов долларов. В основном кризис затронул продажи ферросплавов, там спад составил 60%, экспорт медных концентратов «просел» на 50%, а удобрений на 44%. Последние в 2022 году очень успешно продавались в странах Латинской Америки. Однако цены на эти товары резко упали, и экспорт стал нерентабельным».

Однако, по словам эксперта, рынок Грузии удачно перестроился на реэкспорт: импорт легковых автомобилей из США возрос на 84%. Именно этим можно объяснить появление Америки в тройке основных торговых партнеров. В целом, в прошлом году в Грузию было ввезено легковых автомобилей из США на сумму в 1,9 миллиарда долларов. Главные рынки сбыта подержанных автомобилей из Грузии – государства Центральной Азии, Армения и Азербайджан.

В целом, список главных стран-потребителей реэкспорта из Грузии выглядит следующим образом:

Азербайджан – 862 млн долларов, (рост 28,2%); Армения – 787 млн долларов, (рост 34,7%); Казахстан – 703 млн долларов, (рост 195%); Кыргызстан – 696 млн долларов, (рост 642%); Россия – 657 млн долларов, (рост 2,3%).

«Разумеется, реэкспорт подержанных автомобилей не дал уйти экспорту в минус, но это слабое утешение, необходимо развивать местный рынок. Но не следует делать из этого трагедию, благодаря своему географическому положению Грузия постепенно превращается в ключевой транспортный хаб на Кавказе. Глобальные перемены ускорили этот процесс, поэтому думаю, Грузия будет все более активно осваивать эту нишу», – прогнозирует Иосиф Арчвадзе.

В целом, по словам заведующего отделом макроэкономики исследовательского центра ISET Давида Кешелава, прошедший год показал уязвимость торговли Грузии перед любыми глобальными вызовами:

«Необходимо отметить солидный рост импорта в прошлом году, которое почти на 10% ухудшило торговое сальдо страны. Это угрожает стабильности местной валюты, хотя пока рост переводов из-за рубежа и прямых иностранных инвестиций позволили удержать экономику на прежнем уровне. Однако при сохранении тенденции потрясения неизбежны. Также следует отметить рост торговли с странами СНГ в ущерб торговли с Евросоюзом. Особенно эта тенденция усилилась после начала войны в Украине. Объяснить это можно более удобной и доступной логистикой с соседними странами, а также более низким требованиям к поставляемой из Грузии продукции. Тот факт, что главное место в торговом обороте страны занимают подержанные автомобили, говорит о многом».

Легковые автомобили и составили крупнейшую импортную товарную группу – 3,16 млрд долларов. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 1,17 млрд долларов, а третье место – фасованные лечебные препараты с 543 млн долларов.

Главным торговым партнером стала Турция с объемом 2,9 миллиарда долларов. Она же заняла первое место в рейтинге стран-экспортеров в Грузию.

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