С взятием Авдеевки Россия пытается развить успех и ведет наступление сразу на нескольких направлениях. У ВСУ, как признаются в Киеве, остро не хватает оружия и боеприпасов. Тем не менее ни Украина, ни ее западные союзники не видят опасности перелома на фронтах. Российская армия, обескровленная боями за Авдеевку, вряд ли сумеет преодолеть новые оборонительные рубежи. Однако время работает против Украины. В Киеве призывают США и других союзников восстановить поставки помощи в полном объеме как можно скорее. Пока же ВСУ уходят в глухую оборону.

Украинские войска закрепляются на новых позициях. Оставив Авдеевку, ВСУ отражают попытки российской армии развить тактический успех. По данным Института изучения войны (ISW), наступление ведется сразу на трех направлениях: в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Президент Украины Владимир Зеленский говорит об острой нехватке вооружений:

«Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта – именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины. И это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии. Потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия».

Ожесточенные бои за контроль над Авдеевкой продолжались с осени прошлого года, когда российская армия направила на штурм расположенного в пригороде Донецка населенного пункта значительные силы. В ходе боевых действий городок был практически полностью разрушен. Российское военное руководство рапортует о продвижении вглубь украинской обороны. Об этом, в частности заявил министр обороны Сергей Шойгу, за что удостоился похвалы от президента Путина.

«Это безусловный успех. Я вас поздравляю. Его нужно развивать, это тоже очевидная вещь. Но развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным – и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами. Мы об этом поговорим отдельно».

Тем не менее, и эксперты Института изучения войны, и представители британской разведки сомневаются, что российским войскам удастся развить успех. После взятия Авдеевки, у них просто может не хватить ресурсов для эффективного наступления, так как войскам, и так обескровленным штурмами хорошо укрепленных позиций в самом городке, теперь придется столкнуться с новыми оборонительными рубежами украинской армии.

«Мы отступили на подготовленные позиции, чтобы нарастить наш оборонительный потенциал. Чем лучше мы укрепимся, чем больше траншей и блиндажей мы подготовим, тем легче будет выполнять боевые задачи. Что касается выхода из Авдеевки, это был не только очень сложный маневр, но и, конечно, больно оставлять наши разрушенные города, украинские города. Но это не означает, что мы проиграли войну. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку и на усиление поддержки со стороны наших западных партнеров. Особенно это касается снарядов и техники. Мы хотим и готовы продолжать освобождать наши земли. Эффективно и экономно. Чем больше будет снарядов и орудий, тем безопаснее будут наши операции на передовой. Но если сравнить потери врага с нашими, то их потери в десятки раз превышают наши», – говорит замкомандующего 3-й штурмовой бригады ВСУ, прикрывавшей выход войск из Авдеевки Роман Кудряшов.

С тем, что в боях за Авдеевку российская армия понесла огромные потери, согласны и представители западных разведок. По их оценкам, только за первый месяц операции в октябре прошлого года, погибло около 10 тысяч солдат и офицеров.

Схожие цифры приводил и автор провоенного телеграм-канала «Нам пишут из Янины» Андрей Морозов, долгое время служивший в звании старшего сержанта в военизированных формированиях т.н. Донецкой народной республики. Он, предположительно, покончил с собой из-за травли со стороны официальных российских пропагандистов после публикаций о том, что взятие Авдеевки обошлось российской стороне в 16 тысяч безвозвратных потерь в живой силе и 300 единиц бронетехники.

Последними сообщениями Морозова в его телеграм-канале стали предсмертная записка, завещание, а также обращение к главному военному прокурору, в котором он рассказывает об острой нехватке вооружения, огромных потерях, отсутствии ротации и медицинской помощи в его подразделении, халатности и очковтирательстве военного руководства.

В том, что Россия вряд ли сможет развить успех на авдеевском направлении, уверяет и генсек НАТО. По мнению Йенса Столтенберга, высказанному в интервью Радио Свобода, некоторые успехи российской армии за последние месяцы объясняются тем, что Москва заручилась значительной военной поддержкой Ирана, Северной Кореи, а также – нарастила собственное производство и мобилизовала больше сил:

«Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами только ради незначительных территориальных достижений».

Тем не менее, без возобновления полноценной военной помощи со стороны западных союзников, Украине будет сложно не только проводить собственные наступательные операции, но и удерживать позиции. В Белом доме обвиняют в тактических успехах России Конгресс.

«Украинские войска были вынуждены отойти из Авдеевки, потому что не получают поставок в том объеме и тех темпах, в которых нуждаются и которых заслуживают. А не получают они их потому, что мы неделями и месяцами не получаем необходимого финансирования. И это результат бездействия Конгресса. У нас же нет заначки, в которой просто лежат деньги, которые мы можем предоставить Украине. Нам нужно, чтобы Конгресс выполнил свое конституционное обязательство и выделил средства, которые президент сможет использовать для отправки оружия американского производства, сделанного американскими рабочими и американскими штатами, в Украину, чтобы помочь защитить свободу и независимость этой страны», – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

13 февраля американский Сенат одобрил проект финансирования расходов на национальную безопасность США на общую сумму в 95 млрд долларов. Значительная часть этих расходов – около 50 млрд – предназначена для заключения контрактов с американскими оборонными предприятиями на производство вооружений и боеприпасов с целью их будущих поставок в Украину, а также восполнения арсеналов Пентагона, оскудевших за два года российско-украинской войны. Однако 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельные каникулы, так и не проголосовав по этому законопроекту, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского, специально отправившегося на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы форсировать процесс:

«Разговор с президентом Байденом – очень важные акценты, и в частности – об Авдеевке и необходимости продолжения принципиальной и достаточной поддержки Украины. Переговоры с вице-президентом США – очень предметные. Встречи с конгрессменами – представителями обеих партий, обеих палат американского Конгресса. И каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое совершил».

Тем временем, объемы выделяемой администрацией США военной помощи Украине начали сокращаться с лета прошлого года. Если в первые 18 месяцев войны ежемесячно выделялось больше миллиарда долларов, то в последующие полгода помощь сократилась до сотен миллионов, а к концу декабря она перестала выделяться вовсе.

Подписывайтесь на нас в соцсетях