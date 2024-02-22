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Грузинский специалист возглавил сборную Таджикистана по футболу

Гела Шекиладзе
Гела Шекиладзе

Гела Шекиладзе назначен главным тренером сборной Таджикистана. Об этом сообщила пресс служба Федерации футбола Таджикистана.

53-летний грузинский специалист сменил в должности Петра Сегрта, которому ранее помогал в сборной. Ассистентом Шекиладзе будет другой грузинский специалист Тамаз Бокерия.

Шекиладзе выступал на позиции защитника за батумское «Динамо», бельгийские «Льерс» и «Руселаре», киевские «Арсенал» и ЦСКА. В его активе 22 матча за национальную команду.

Шекиладзе возглавлял юношеские сборные Грузии различных возрастов, входил в штаб Сегрта в командах Грузии, Афганистана и Мальдив.

Сегрт тренировал сборную Таджикистана с 2022 года. На Кубке Азии, который проходил в Катаре, команда дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Иордании.

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