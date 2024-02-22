Глава УЕФА Александер Чеферин не будет баллотироваться на пост президента организации в 2027 году. Об этом он заявил 8 февраля в ходе конгресса, прошедшем в Париже.

После этого заявления издание The Guardian опубликовало статью с именами возможных кандидатов на пост президента УЕФА, среди которых назван и президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.

«Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш пользуется большим уважением в футбольных кругах, но в год выборов ему исполнится 75 лет. Румын Разван Бурляну, член исполкома ФИФА, молод, но на сегодняшний день нет никаких признаков того, что он будет претендовать на пост президента УЕФА и присоединится к избирательному марафону в 2027 году… Среди кандидатов может быть бывший футболист, ныне президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, избранный в прошлом году членом исполкома УЕФА. Его считают союзником Чеферина и близким к нему человеком», – пишет The Guardian.

46-летний Леван Кобиашвили возглавляет ФФГ с 2015 года. До этого он выступал за тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию», а также за немецкие «Фрайбург», «Шальке» и «Герту». За сборную Грузии он сыграл 100 матчей. Карьеру футболиста завершил в мае 2014 года.

Леван Кобиашвили – депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта».