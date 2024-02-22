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Прошло шесть лет со дня гибели Арчила Татунашвили

Шесть лет прошло со дня гибели Арчила Татунашвили. Гражданин Грузии скончался 22 февраля 2018 года вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе.

Грузинская оппозиция сегодня в очередной раз указала на бездействие властей в вопросе наказания причастных к гибели Татунашвили.

«Это правительство не живет болью и проблемами Грузии, и оно не стоит на службе грузинского народа, оно стоит на службе государства-оккупанта, поэтому убийства Татунашвили, Охтозория и Гинтури для них ничего не значат. Если бы они находились на службе грузинского народа, то они бы искали возможность, чтобы темы Татунашвили-Отхозория-Гинтури постоянно находились на международной повестке дня, чтобы граждане Грузии, живущие вблизи оккупационной линии, на подконтрольной Грузии территории, не чувствовали бы себя полностью покинутыми со стороны государства», – говорит член «Лело» Ана Нацвлишвили.

Генерал в отставке Мамука Курашвили заявил, что власти Грузии предпочли «отмолчаться» – даже когда один из причастных к убийству Арчила Татунашвили – Давид Гурциев (за что Мцхетский суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы) был назначен и.о. прокурора в Ахалгорском районе.

«Как и семья Арчила, остальная Грузия была брошена партией Иванишвили. Они ориентированы на расходование бюджета. Они должны защищать государственные интересы, чего никогда не сделают. Мы видим, что человека, принимавшего участие в пытках, повысили до должности прокурора. За шесть лет они не смогли добиться того, чтобы хоть одна страна приняла санкции в отношении кого-либо», – сказал Курашвили.

Напомним, Арчил Татунашвили был задержан 22 февраля 2018 года. Формальным поводом для задержания стали обвинения в том, что он был «информатором грузинских спецслужб» и активным участником войны августа 2008 года. Югоосетинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности. При этом тело Татунашвили было передано грузинской стороне без внутренних органов лишь 20 марта 2018 года.

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