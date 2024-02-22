Люди рождаются разными – мужчинами и женщинами, черными и белыми, высокими и низкими, умными и не очень. В общем, разными. А потом некоторые из них становятся трампистами...

Если говорить обо мне персонально, мое отношение к Трампу непосредственно в период президентства было нейтральное – во-первых, кто я такой, и кто меня об этом спрашивает, во-вторых, президент как президент, со своими минусами и со своими плюсами, что-то сделал хорошо, что-то плохо. Как и все остальные. Ангелов в политике нет, у всех найдутся свои скелеты в шкафу.

Однако сейчас – другое дело. То ли непреднамеренно, то ли умышленно, сегодня Дональд Трамп стал частью оси зла.

Путин так рассчитывал на него, что ради этого затеял длительную войну на истощение, и как оказалось, был прав. Сегодня кандидат в президенты США от республиканской партии – по сути его союзник. Трамп – хуже, чем Виктор Орбан – тот постоянно юлит, требует для себя выгодных условий, торгуется с Брюсселем, но в итоге присоединяется к коллективным решениям ЕС.

Он хуже, чем президент Словакии, известный путинист Роберт Фицо. Просто потому, что Словакия маленькая страна, от которой по сути ничего не зависит, а США – главная сверхдержава мира.

Мы дожили до времен, когда целый кандидат в президенты США стесняется упоминать Путина в негативном контексте

Мы, тут в Грузии, возмущаемся тем, что наши власти боятся Россию, и всячески пытаются не упоминать ее всуе. Но – нет пределов совершенству. Мы дожили до времен, когда целый кандидат в президенты США стесняется упоминать Путина в негативном контексте – это я сейчас говорю о его беззубом и позорном заявлении в отношении убийства Навального. В нем ничего не сказано про кремлевского сидельца, и практически вся ответственность за произошедшее возлагается на американских демократов.

При этом, из заявления вообще непонятно, что произошло – то ли Навального убило торнадо, то ли черт знает откуда взявшееся землетрясение. Это большая трагедия – сказал, возможно, будущий президент США, при этом даже не намекнул – что за трагедия, откуда она взялась.

Сегодня из-за амбиций Дональда Трампа ВСУ отступают. Каждый день промедления означает, что еще больше украинских парней погибнет на линии фронта, а Путин прикарманит еще больше земель, и неизвестно, где остановится. Политика Трампа, Такера Карлсона, и иже с ними – не будем давать оружие Украине и она вынуждена будет пойти на переговоры. Где, когда, и в какой точке мира они смогут найти прецедент тому, что отсутствие оружия у одной воюющей стороны вызывало стремление к миру у другой – вам никто не скажет. Потому, что не было такого.

Трамп подталкивает Украину к капитуляции. И это будет не только уничтожение украинского государства, но и вселенский, вечный позор Америки

Да и какие это будут переговоры, когда у одной стороны оружия нет, а вторая не знает, куда его девать? Трамп подталкивает Украину к капитуляции. И это будет не только уничтожение украинского государства, но и вселенский, вечный позор Америки, от которого ей никогда не отмыться.

В этой ситуации трамписты сохраняют удивительную преданность своему лидеру. Которого непонятно почему считают мудрым, всезнающим, способным решить все мировые проблемы. Эдакий человек-паук, только рыжий. Почему, с какой стати, где, когда и в какой части Трамп проявил хотя бы зачатки этой мудрости – история умалчивает.

Конечно, и у него были правильные инициативы, а у кого их не было? Возьмите любого другого президента США – тоже не сидели сложа руки.

В последнее время я часто спорю в соцсетях с грузинскими трампистами, которые в упор не признают, что их кумир скурвился, и все сваливают на Байдена. Мол, у него есть возможность продолжать поставки оружия, через какие-то обходные механизмы, а он, сволочь этого не делает.

Звучит это как диалог глухих. Я им говорю – я не сторонник Байдена. Вполне признаю, что непонятно почему, но он недодает Украине вооружения. Я же не спорю с тем, что Байден может, но не делает. Признаю. Готов повторить громко и внятно – Байден не дает Украине оружие.

Но как это оправдывает Трампа? Он контролирует Палату представителей, как какой-нибудь Бидзина Грузию. Легким движением руки он может решить эту проблему и сделать так, что меньше украинских парней будут погибать. Говорю как с младенцами, по слогам. Байден – неправ, и Трамп – неправ. То, что неправ один, не означает, что прав второй. Иногда бывает так, что неправы оба.

Вроде бы все сказал. Вроде бы все понятно. В ответ – Байден может и не делает, при чем тут Трамп, он даже не президент! Это все демократы, а ты байденист и левак.

Так, спокойно, не дергайся, хорошо вдохнули, и пошли по второму кругу. Я же не говорю, что Байден делает все, что может. Но это не оправдание для Трампа – каждый из них неправ в отношении Украины, но неправ по-своему и на своем месте.

Ну вот хоть ты тресни. Ну не доходит. Может на третий заход? Может по-мегрельски написать, и поймут простую мысль? Но вы можете идти на третий круг, на четвертый, и на пятый. Ответ будет один и тот же – Байден может и не делает, при чем тут Трамп, он даже не президент! Это все демократы, а ты байденист и левак.

А еще вам обязательно припомнят героический поступок Трампа, о котором взахлеб говорят все трамписты – в Сирии он ударил по группе вагнеровцев, которые пытались отжать объект, находившийся под охраной американской армии. Эпические легенды об этом ратном подвиге трамписты будут рассказывать еще лет 40. Хотя на самом деле никакого подвига не было – вагнеровцы напали на американцев, те связались с российским командованием в Дамаске, и получили ответ – российских солдат там нет, это наемники, можете делать с ними что хотите. И лишь после этого по легковооруженным вагнеровцам нанесли удар. Вот и вся Сталинградская битва.

При президенте Трампе Путин совершенно спокойно, на пару с иранцами утюжил Сирию. Великий викинг Дональд на это никак не реагировал

И так – про все остальные геройства Трампа, например про то, что Путин его так боялся, что в его президентский срок не вел ни одной войны. Как так не вел? При президенте Трампе Путин совершенно спокойно, на пару с иранцами утюжил Сирию. Великий викинг Дональд на это никак не реагировал.

Сегодня именно на совести Трампа гибель украинских парней, и это не оправдать никакими мнимыми или реальными заслугами в прошлом. Равно как и непонятной позицией демократов и Байдена.

В этой ситуации трампистов как таковых не должно остаться, по крайней мере на постсовке. Но им нет до этого дела. Во всем виноват Байден. А Трамп – а что Трамп? По вагнерам в Сирии же ударил? Ну и радуйтесь.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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