В Латвии пока не рекомендуют переименовывать Грузию в «Сакартвело»

Директор латвийского Центра государственного языка Марис Балтиньш на заседании комиссии Сейма по иностранным делам призвал депутатов воздержаться от использования на латвийском языке второго названия Грузии – Сакартвело.

Как пишет издание Delfi, он указал, что название страны происходит из персидского языка, и название «Georgia», которое используется в языках некоторых западноевропейских стран, — это греческий вариант персидского названия, связанный со словом «земледелец».

Балтиньш также обратил внимание на то, что Грузия не поменяла свое официальное название. По его словам, «Сакартвело» можно было бы использовать в поэтическом смысле, возможно, поздравляя Грузию с государственным праздником, но Балтиньш рекомендует воздержаться от официального использования второго названия.

«Хочу сослаться на постановку грузинским режиссером Дата Тавадзе пьесы немецкого драматурга Бертольта Брехта «Кавказский меловой круг». О политических симпатиях и ориентации Брехта можно судить как угодно, но в спектакле прекрасно использовано название «Картвелия». Эти две версии не идентичны. Невозможно сказать, что какое-то из двух названий — «Сакартвело» или «Картвелия» — определенно лучше», — сказал директор Центра госязыка.

Он также отметил, что это может создать для Латвии ряд проблем, а именно, как в таком случае называть жителей Грузии, как называть язык, как будет решаться вопрос с записью национальности в латвийском паспорте.

«Наше языковое наследие таково, что наши названия зарубежных стран не всегда совпадает с тем, как эти страны и народы называют себя», – сказал Балтиньш.

Как заявил директор Первого департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Улдис Микутс, вопрос не является политическим, и его следует оставить на усмотрение лингвистов, поэтому надо принять во внимание мнение Центра госязыка. Он отметил, что Грузия не меняла название своей страны в ООН. Это все-таки «Georgia», а не «Sakartvelo».

Микутс также подчеркнул, что название «Georgia» и его производные имеют персидское происхождение и не имеют никакого отношения к русскому языку. Однако со временем, учитывая изменение политической принадлежности территории Грузии, например, к Османской, Персидской и в 19-м веке к Российской империи, возникло представление, что название «Грузия» является русским историческим наследием.

Он отметил, что практика в странах ЕС разная, названия, производные от «Georgia» и «Грузия», используются в ряде стран, в том числе в Эстонии, Чехии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Словении. Единственная страна, кроме Грузии, которая использует название «Sakartvelija» — это Литва, а вот Эстония придерживается прежнего названия «Gruusia».

По словам Микутса, МИД связался с послом Латвии в Грузии, чтобы понять, находится ли этот вопрос в политической повестке дня Грузии. Ответ, по его словам, отрицательный — к послу Латвии по этому вопросу не обращались. Правда, время от времени об этом говорят грузинские официальные лица.

О наличии такого запроса с грузинской стороны рассказала представитель группы межпарламентского сотрудничества между Латвией и Грузией Айва Виксна. Микутс ответил на это, что парламентские связи — это один канал, но, если посмотреть на встречи других должностных лиц, письменную коммуникацию, то вопрос не стоит в повестке дня.