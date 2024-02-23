Президент Нацбанка Грузии об уменьшении процентов по кредитам пенсионеров

Президент Нацбанка Грузии выступает в парламенте с отчетом. Значительную часть своего выступления Натия Турнава посвятила совместному решению правительства, Нацбанка Грузии и банка Liberty уменьшить проценты по кредитам более чем 150 тысячам пенсионеров.

«Были выявлены недочеты, в том числе факты предоставления недостоверной информации. Речь пойдет о предоставлении пенсионерам информации об отсрочках по кредитам. Поскольку этот недочет действительно был выявлен, мы дали строгое указание финансовому учреждению, банку, по требованию клиента вернуть его к старому графику, с соблюдением соответствующих условий. Любому заемщику необходима правильная информация, а вот пенсионерам, даже в силу возраста, необходимо быть осторожнее».

При этом Натия Турнава заявила, что «намеренно или непреднамеренно» в Грузии распространялась информация о том, что речь идет об аннулировании кредита: «возвращение к старому графику не означает аннулирование кредита», сказала президент Нацбанка.

Между тем, в части оппозиции это решение связывают с предвыборной кампанией партии власти.

«Если это можно было сделать раньше, почему не сделали? Это проблема, волнует всех уже очень давно, но вы сделали все это перед выборами… Пенсионеры заплатили банка Liberty сотни миллионов лари, а вы добавляете к этому еще 15 миллионов лари из бюджета, разве вы не передаете эти деньги господину Рухадзе (владельцу банка Ираклию Рухадзе)?» - сказала депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе.

Напомним, в Грузии более чем 150 тысячам пенсионеров уменьшат проценты по кредитам. Об этом было объявлено по итогам встречи премьера Ираклия Кобахидзе с и.о. президента Национального банка Грузии Натией Турнава и гендиректором Liberty Bank Бекой Гогичаишвили.

«Благодаря этому решению более чем 150 тысячам пенсионеров, которые взяли кредиты до 2023 года, проценты по кредитам будут уменьшены и приравнены к процентам, введенным с 2023 года», - сообщает пресс-служба правительства.

В конце января Народный защитник Грузии заявил о нарушениях прав тысяч пожилых людей, взявших кредиты в Liberty Bank, который выдает им пенсии. Дело в том, что во время пандемии коронавируса банк предоставил пенсионерам отсрочки, а по истечении льготного периода составил новый график выплат, увеличив как стоимость кредитов, так и сроки кредитных соглашений. Многие пожилые люди попросту не знали, что по закону у них есть право вернуться к старому графику платежей.