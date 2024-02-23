В ходе ежегодного доклада руководителя Нацбанка власть и оппозиция вступили в жаркую дискуссию по вопросу, который был затронут накануне премьер-министром. Совместным решением Нацбанка, правительства и Liberty Bank снижаются процентные ставки по займам для пенсионеров. Оппозиция увидела в этом предвыборный популизм и попытку уйти от обвинений в коррупции.

Liberty Bank снизит на 4% кредитные ставки для более чем 150 тысяч пенсионеров, объявил накануне глава правительства Ираклий Кобахидзе. Целью кабмина было облегчение нагрузки для пенсионеров, и этот подход разделили в Liberty Bank, за что премьер объявил его руководству отдельное спасибо.

На сегодня схема кредитования пенсионеров происходит по нестандартной формуле: Liberty Bank, единственный банк, обслуживающего интересы более чем полутора миллионов человек, выдает социальные выплаты в многочисленных филиалах., а также кредиты под гарантии их этих выплат. До некоторых пор кредитные ставки для пенсионеров превышали 30 процентов годовых. При этом кредиты выдаются без залога и ипотеки, и в случае смерти заемщика на его семью долговые обязательство не распространяются.

В конце января Народный защитник Грузии заявил о нарушениях прав тысяч пожилых людей, взявших кредиты в Liberty Bank, который выдает им пенсии. Дело в том, что во время пандемии коронавируса банк предоставил пенсионерам отсрочки, а по истечении льготного периода составил новый график выплат, увеличив как стоимость кредитов, так и сроки кредитных соглашений. Многие пожилые люди попросту не знали, что по закону у них есть право вернуться к старому графику платежей.

На сегодняшних дебатах представители оппозиции назвали решение власти «предвыборным популизмом». Особый акцент был сделан на то, что владелец банка является бизнес-партнером Бидзины Иванишвили и владельцем лояльного к властям СМИ.

Инициатор приглашения главы Нацбанка, депутат Алеко Элисашвили призывал власти запретить банку грабить людей преклонного возраста:

«Почему правительство максимально благоволит банку? Пока в парламенте не был оформлен запрос, ни одна встреча с премьер-министром по этой теме не проводилась! Это связано с тем, что владельцем «Либерти» является Ираклий Рухадзе, который одновременно является владельцем телекомпании «Имеди» – одной из главных идейно-пропагандистских рупоров «Грузинской мечты». Вы настолько не хотите обидеть Ираклия Рухадзе, что закрываете глаза на грабеж тысяч пенсионеров! Этот банк настолько ужасная машина, что, по-моему, там работают роботы. Невозможно, чтобы нормальный человек смотрел в глаза и врал бедному пенсионеру, который пришел просить денег взаймы», – сказал Элисашвили.

Депутат от «еврооптимистов» Роман Гоциридзе поделился своими выкладками. По его словам, Liberty Bank находится в привилегированных условиях из-за близости к правительству:

«838 тысяч пенсионеров имеют счета в «Либерти», и лишены возможности получать пенсию в другом банке. Кроме того, 182 тысяч лиц с ограниченными возможностями, и 647 тысяч человек, получателей социальной помощи – все клиенты «этого банка. 5,5 миллиардов лари ежегодно направляется на эти цели из бюджета, и это сделано для одного банка. Теперь о пенсионной схеме – она беспроигрышная, банк выдает ее под баснословные проценты, значительно превышающие ставки на рынке, беря под гарантии будущую пенсию. И эти 26% также являются фикцией, так как в договорах четко указано, что эффективная ставка составляет 29%. Мы же забыли про комиссию?! В чем дело, госпожа Натия? Вы пролили крокодиловы слезы из-за заботы о пенсионерах. Если бы не запрос, если бы не Алеко Элисашвили, если бы не остальные, те кто сегодня вызвал президента Нацбанка, этот вопрос оставался бы нерешенным еще десять лет», – обратился депутат к главе Нацбанка.

В свою очередь, лидер «Стратегии Агмашенебели» призывал власти списать долговые обязательства пенсионеров, которые были жертвой манипуляций последние 10 лет:

«Это ничего не значит. Всем пенсионерам придется выплатить в 4 раза больше денег, чем они взяли в долг за 4 года. Нам нужен быстрый экономический рост, инвестиции, чтобы пенсионеру не приходилось выбирать между медициной и едой, не нужно было брать пенсионный кредит. Давайте раз и навсегда спишем эти пенсионные кредиты, выданные на теневых условиях, и пенсионеру больше не придется платить по 70-90 лари каждый месяц. Ни в коем случае нельзя считать успехом то, что сегодня считает таковым шайка разбойников. В 2023 году банки получили 3 миллиарда прибыли, а пенсионерам придется выплатить еще 26% по пенсионным кредитам», – заявил Георгий Вашадзе.

Вице-спикер парламент Арчил Талаквадзе напомнил оппозиции, что именно в годы правления «Грузинской мечты» пенсии выросли в 4 раза – со 100 лари до 415 лари.

«Уважаемые пенсионеры, уважаемые сограждане, вам больше не нужно слушать обещания оппозиции, ведь ваши пенсии будут увеличиваться с каждым годом», – пообещал Талаквадзе.

Точку под дебатами подвела и.о. президента Нацбанка Натия Турнава, которая призвала политиков быть более ответственными и предоставлять правильную информацию пенсионерам и их семьям, не играя на их эмоциях:

«Пенсионные кредиты не являются главным доходом Liberty Bank, они составляют не более 12% их портфеля. Что касается реальной кредитной ставки, да, она не является фиксированной и может варьироваться в соответствии со специальной формулой. Хочу сказать, что согласно расчетам, это минимальная маржа, так как этот портфель с высокой степенью риска, исходя из возраста заемщиков. Добавьте к этому то, что для работы с пенсионерами требуется множество филиалов, что увеличивает расходы. Это портфель является самым затратным среди других».

В целом, как пообещала Натия Турнава, Нацбанк и дальше продолжит интенсивно работать с Liberty Banк над деталями этого соглашения, в том числе по срокам снижения кредитных ставок.

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