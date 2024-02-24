Рамзан Кадыров принял в Грозном Инала Ардзинба

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прибыл в Грозный, где пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По информации медиацентра абхазского МИДа, поездка приурочена ко второй годовщине со дня начала специальной военной операции (так в Москве и Сухуми называет войну в Украине, начатую Россией).

Ардзинба передал Кадырову «теплые пожелания» от абхазского президента Аслана Бжания.

Ардзинба также встретился с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, участниками и ветеранами войны.

«Ардзинба пожелал скорейшего достижения целей специальной военной операции», – сказано в сообщении.