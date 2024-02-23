Ардзинба: Госдеп, USAID, ЕС – «субъекты агрессивной изоляции Абхазии»

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что Государственный департамент США, Агентство США по международному развитию (USAID) и Европейский союз – «субъекты агрессивной изоляции Абхазии».

«Все эти структуры каждый день блокируют наши контакты. Поэтому взаимодействие с этими структурами является весьма нежелательным. По крайней мере, уж точно нужно обратить самое пристальное внимание на взаимодействие с этими структурами. Самая главная задача, которую ставят эти структуры, заключается в сокращении так называемого пагубного влияния Кремля в Абхазии, в деоккупации Абхазии. Разумеется, мы не можем этого допустить. Когда мы открыто сказали, что на официальном сайте USAID ставятся именно такие задачи, эта статья была удалена в течение нескольких дней. Это говорит об изощренных методах манипуляции, которые использует наш оппонент и противник», – сказал Ардзинба 22 февраля в ходе дискуссии в Центре социально-экономических исследований.

Говоря о президентских выборах в России, политик отметил, что не сомневается в победе Владимира Путина, учитывая «уровень доверия к действующему президенту Российской Федерации».

«Широкое участие наших людей, наших сограждан, имеющих российское гражданство, оно представляло бы важное значение. Разумеется, с количественной точки зрения, может, это и не так репрезентативно, но при этом это важная символическая поддержка, и ее нужно обязательно обеспечить», – добавил Ардзинба.

По словам абхазского лидера Аслана Бжания, «Россия Путина – это совершенно другая Россия», и в условиях современных геополитических реалий Абхазия может рассчитывать на перспективу «лишь через Россию». Он считает, что выборы в России – праздник, который и на ближайшие семь лет определит перспективы развития Абхазии.

Российский посол в Сухуми Михаил Шургалин на встрече заявил, что принять участие в голосовании на президентских выборах в России жители Абхазии могут даже просроченными российскими паспортами.