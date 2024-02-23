Ардзинба: Госдеп, USAID, ЕС – «субъекты агрессивной изоляции Абхазии»

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что Государственный департамент США, Агентство США по международному развитию (USAID) и Европейский союз – «субъекты агрессивной изоляции Абхазии».
«Все эти структуры каждый день блокируют наши контакты. Поэтому взаимодействие с этими структурами является весьма нежелательным. По крайней мере, уж точно нужно обратить самое пристальное внимание на взаимодействие с этими структурами. Самая главная задача, которую ставят эти структуры, заключается в сокращении так называемого пагубного влияния Кремля в Абхазии, в деоккупации Абхазии. Разумеется, мы не можем этого допустить. Когда мы открыто сказали, что на официальном сайте USAID ставятся именно такие задачи, эта статья была удалена в течение нескольких дней. Это говорит об изощренных методах манипуляции, которые использует наш оппонент и противник», – сказал Ардзинба 22 февраля в ходе дискуссии в Центре социально-экономических исследований.
Говоря о президентских выборах в России, политик отметил, что не сомневается в победе Владимира Путина, учитывая «уровень доверия к действующему президенту Российской Федерации».
«Широкое участие наших людей, наших сограждан, имеющих российское гражданство, оно представляло бы важное значение. Разумеется, с количественной точки зрения, может, это и не так репрезентативно, но при этом это важная символическая поддержка, и ее нужно обязательно обеспечить», – добавил Ардзинба.
По словам абхазского лидера Аслана Бжания, «Россия Путина – это совершенно другая Россия», и в условиях современных геополитических реалий Абхазия может рассчитывать на перспективу «лишь через Россию». Он считает, что выборы в России – праздник, который и на ближайшие семь лет определит перспективы развития Абхазии.
Российский посол в Сухуми Михаил Шургалин на встрече заявил, что принять участие в голосовании на президентских выборах в России жители Абхазии могут даже просроченными российскими паспортами.
- Напомним, что в конце прошлого года абхазские власти объявили о запрете проектов USAID. Кроме того, руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
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