Акция памяти жертв вторжения РФ в Украину прошла на площади Орбелиани, сообщает SOVA.

На акции, организованной помогающей украинским беженцам благотворительной организацией Volunteers Tbilisi, собрались несколько десятков человек - они зажгли свечи в память об умерших во время войны в Украине, и почтили их минутой молчания.

«То, что пережили люди <с оккупированных территорий>, - это ад на земле, самый настоящий. И главная наша задача - каждый день, каждый час не забывать о том, что происходит. Я не была сегодня на митинге, но у меня почему-то ощущение, что людей было меньше, чем год назад. Это очень важный показатель: нам нужно помнить, что война продолжается, что люди все также оказываются в беде, что также продолжают жить, пытаясь найти хоть крохи старой жизни для того, чтобы построить какой-то новый быт», - говорит директор организации Мария Белкина.

Volunteers Tbilisi - благотворительный проект помощи украинцам в Тбилиси, который создала Мария Белкина. До 24 февраля она работала в HR и четыре года жила в Грузии. Пункт помощи от организации предоставляет средства гигиены, лекарства и еду и помогает украинцам с поисками жилья.

Сегодня, 24 февраля, акции протеста против действий Кремля в Украине и в поддержку самой Украины прошла в Тбилиси, а также Батуми, на которую вышли мигранты - граждане РФ с плакатами: «Путин - это Гитлер 21 века. Прочь руки от Украины», «Нет - войне!», «Два года ада» и другие.

Вечером в Батуми запланирован митинг с участием украинцев.