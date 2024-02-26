Вот так новость: оказывается, министру иностранных дел Иналу Ардзинба не нравится «Нужная газета». Не по душе ему, что в ней пишут и как преподносится информация. Даже не знаю, как теперь дальше жить, что делать – смеяться или плакать? Но если говорить серьезно, то ситуация поднадоевшая, потому как чиновники разного уровня и с разных трибун учат меня журналистике дольше, чем живет на этой земле Инал Ардзинба. Среди них были государственные деятели, которые находили в себе смелость выражать недовольство критикой открыто, вступать публично в полемику. А теперь только те, кто не решился дать «Нужной газете» ни одного интервью или хотя бы комментария. Среди них и глава внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба, который строит свою деятельность на двух «китах» – антироссийские настроения и влияние Запада. Если нет ни того, ни другого – он просто создает мифы для народа.

На минувшей неделе, общаясь с членами Общественной палаты, молодой министр решил проявить жёсткость. Было похоже, что действует он по методичке спущенной президентом Бжания, в которой обозначен перечень «недружественных» лиц. В их числе «Нужная газета», которую надо каким-то образом привязать к иноагентам, до принятия соответствующего закона. Понятно, что на такую «значимую» встречу «Нужная газета» приглашена не была, но нашлись в ОП люди, которые, по доброте душевной, прислали мне кусочек выступления нашего министра, адресованный «НГ», где он говорит, что ЮНДПИ перечисляет средства «на счета наших соотечественников», которые занимаются публикацией информационных материалов, «не всегда соответствующих реальности». Его пример «Нужная газета» – нервный взмах руки в непонятном направлении (наверное, там, где его компас обнаружил Запад). То есть, получается, что у министра есть факты, что «НГ» получала деньги от ЮНДПИ за публикацию информационных материалов. Странно, что Инал Ардзинба об этом знает, а я, редактор «НГ» – не знаю. Туманно пробежавшись по «доказательной» базе, в которой равным счетом только то, что из информационного сообщения (пересказ заявления спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу в «НГ») «убрано все, что нас с вами не устраивает», министр рекомендует членам ОП ознакомиться с полным текстом заявления спецпредставителя Тайво Клаар. Он недоволен тем, как это заявление пересказано в «НГ», потому что газета «создает благообразный образ этого человека».

Иналу Ардзинба, который катапультировался в Абхазию два года назад, кажется новостью, что спецпредставитель Евросоюза поддерживает тезис о территориальной целостности Грузии

Непонятно, с какого перепугу абхазский министр решил, что абхазская газета обязана размещать полный текст заявления спецпредставителя Евросоюза, с чего это он взял, что СМИ должно публиковать, то что «их устраивает» и что он имеет право указывать журналистам, как надо подавать информацию? Хотя могу предположить, что, возможно, Иналу Ардзинба, который катапультировался в Абхазию два года назад, кажется новостью, что спецпредставитель Евросоюза поддерживает тезис о территориальной целостности Грузии. Но, спешу сообщать: для нас, граждан Абхазии, это не новость, и нет никакой необходимости повторять в СМИ то, что известно всем жителям Абхазии.

А может быть он считает, что редакционная политика «Нужной газеты» направлена против независимости Абхазии? Тогда должна констатировать, что он точно ничего не понял за эти два года пребывания в нашей стране в качестве министра. Или понял и его это не устраивает.

Но от «изысканных» манипуляций в адрес газеты, которая по понятным, даже для Инала Ардзинба, причинам, не финансируется международными организациями, я перейду к вопросам, которые интересуют абхазскую общественность и которые касаются «международной» деятельности самого министра. Две «разоблачительные» кампании были проведены МИД Абхазии в 2022 году. Обе связаны с поиском шпионов, и обе провалились с треском. Но здесь хорошо видно, как “строит” свои обвинения министр.

Первая. Тифэн Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). По утверждению Инала Ардзинба, Лукас занималась сбором разведданных данных в республике. «Доказательная база» МИД, который объявил главу сельхозпрограмы шпионкой, представляющей «прямую угрозу национальной безопасности Абхазии», заключалась в том, что «Лукас ранее работала в министерстве обороны Франции, а также занимала должность военного атташе Франции в Тбилиси». Не намерена высказывать свои суждения, так как Лукас я даже в глаза никогда не видела, но для меня осталось неясно: а что МИД и СГБ Абхазии, давая разрешение на реализацию программы под патронажем Тифэн Лукас, не знали о ее «темном прошлом»? А чем этот дуэт тогда вообще занимается и почему расследование не продолжено: а вдруг в виноградной лозе установлены чипы, и ценные данные о Приморском складе, взорвавшемся в 2017 году, все еще стекаются на чей-то вражеский компьютер?

Инал Ардзинба заявил, что электронные датчики использовались для сбора разведданных и сослался на то, что такие же датчики были установлены в Нагорном Карабахе перед началом последней фазы вооруженного конфликта

Второе «сенсационное» расследование МИД, связанное с установкой системы раннего оповещения населения об угрозе подтопления, выглядит еще более нелепо. Этим проектом занималась организация World Vision в партнерстве с абхазскими экологами. Проекту Института экологии аплодировали все проправительственные СМИ до тех пор, пока на абхазском политическом небосклоне не появился министр Инал Ардзинба. Его «бдительность» стала причиной закрытия проекта и изъятия датчиков для проведения экспертизы. Инал Ардзинба заявил, что электронные датчики использовались для сбора разведданных и сослался на то, что такие же датчики были установлены в Нагорном Карабахе перед началом последней фазы вооруженного конфликта. Однако, вскоре после «грандиозного шухера», устроенного министром, датчики (заказывались абхазским Институтом экологии в России) были тихонечко возвращены Институту экологии и установлены на реках Абхазии. Опять же, итогов «расследования» никто не подвел, про экспертизу никто не рассказал и мы так и не знаем, собирают ли эти датчики информацию или министр опять «прокололся». Но, догадываемся.

Таких «разоблачительных» проектов в МИД Абхазии, после того, как в этом ведомстве появился Инал Ардзинба, больше чем достаточно, и они не ограничиваются только международными организациями. Его деятельность уже отмечена незаконными действиями сотрудников МИД в отношении граждан страны, сокрытием общественно значимой информации, необоснованными тратами бюджетных средств, созданием анонимных ресурсов и поиском врагов народа.

Надо признать, что молодой человек приехал в Абхазию самоутверждаться, и делает он это за счет людей, которые задолго до его рождения отстаивали независимость нашей страны. Мне не стыдно быть в их числе, и меня вдохновляет, что реализации планов нынешнего министра иностранных дел мешает и «Нужная газета».

«Нужная газета»



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