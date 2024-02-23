Проект изменений к статье Уголовного Кодекса Республики Абхазия (клевета) обсуждали на комитетском заседании в парламенте. Поправки, которые представила Генеральная прокуратура и поддержал представитель президента в парламенте, призваны облегчить следственным и судебным органам доказывание клеветы или, если быть точнее, подведение любой критики под статью о клевете. Авторы законопроекта предлагают депутатам ужесточить уголовную ответственность за клевету, отменить «исправительные работы» и увеличить размер штрафа до 500 тысяч рублей (или до 5 лет лишения свободы) теперь уже не за «преднамеренное распространение ложных сведений», а за «распространение недостоверных сведений». Конечно, такая инквизиционная мера, как публичное отречение от своих слов, поощряется «при наличии согласия потерпевшего».

Против принятия предложенных президентом поправок выступили не только некоторые депутаты, но и юристы, и офис уполномоченного по правам человека. Правозащитники отмечают, что предложенные прокуратурой поправки вступают в противоречие с Конституцией и УПК, позволяют привлечь человека к ответственности «практически за любую информацию», направлены «на защиту представителей власти, часто подвергающихся критике со стороны общественности» и могут иметь «политическую подоплеку и далеко идущие негативные последствия для свободы слова в Абхазии». Они уверены, что принятие предложенных прокуратурой поправок лишит журналистов возможности критически оценивать существующие общественно-политические реалии. Юристы, принявшие участие в обсуждении, оценили штрафные санкции, предусмотренные поправками, как несоразмерные с другими статьями УК, и напоминают народным избранникам, что штраф за нанесение побоев составляет 10 тысяч рублей.

Внесение предложенных прокуратурой поправок в статью о клевете приведет к массовому привлечению к уголовной ответственности лиц, неугодных власти, считают противники внесения поправок в УК.

В итоге парламентский комитет не дал положительную рекомендацию для утверждения этого законопроекта на заседании сессии. Таким образом, окончательное слово остается за депутатским корпусом. Заседание сессии парламента пройдет на следующей неделе.

Конечно, проект изменений в УК вызвал общественный резонанс. В частности, глава ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия назвал поправки «инструментом подавления, ущемления прав человека и основного принципа – свободы слова». Его мнение разделяют и другие общественные и политические организации.

Другой темой недели стало противостояние между представителями гражданского общества и главой МИД. Попытки министра Инала Ардзинба проводить кулуарные «собеседования» с гражданскими активистами, обвиняющими власть в предоставлении спецслужбам России списка лиц для задержания на государственной границе, обернулись требованием публичности. Гражданские активисты, которые в разное время подвергались задержанию, собрались у медиа-центра МИД в Сухуме, в назначенное министром время большой группой (до 30 человек). Министр на встречу не явился, а его пресс-служба обвинила участников собрания в использовании «некорректной терминологии». Получилось смешно и глупо – оказывается, министру не нравится, что общественность называет «задержания» «задержанием» и этим глава внешнеполитического ведомства обосновывает свое отсутствие на встрече с «задержанными» (уж простите за тавтологию), которую он сам и назначил.

Продолжая тему МИД, отмечу, что нота МИД России, поступившая в МИД Абхазии, по Соглашению по Пицундской даче до сих пор содержится в секрете. Несмотря на то, что все, кого интересует содержание этой ноты, уже ознакомились с ней. Общественный деятель Омар Смыр даже изложил содержание «ноты» в публичном пространстве. Он отмечает, что российская сторона указывает на противоречия между Конституционным Законом Абхазии «О мерах по реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством РА о передаче в собственность РФ объекта на территории РА (госдачи) и порядке его использования и самим Соглашением».

В частности, российская сторона обеспокоена тем, что абхазское законодательство запрещает передачу объекта третьим лицам. Омар Смыр считает, что российская нота «стала апогеем нелепых действий исполнительной власти, подписавшей втайне от народа ущербное по своей форме и содержанию соглашение» и предлагает искать врагов страны не в народе, а во власти, среди чиновников, наделенных государственными полномочиями.

Общественность продолжает обсуждать и проект закона об иноагентах. Анонимные ТК каналы, которые «крышуются» МИД и СГБ Абхазии, не дожидаясь принятия закона, опубликовали списки «иноагентов». Пользователи социальной сети назвали эти списки «переписью населения», а обращение активиста Тенгиза Джопуа к тем, кто еще не попал в «списки», стало самым популярным перепостом. «Кто не вошел в список иностранных агентов, не отчаивайтесь. Оставайтесь людьми, любите родину, не отходите от принципов справедливости, цените свободу, и вас обязательно внесут», – написал он в социальной сети ФБ.

«Любимый» экономист Аслана Бжания Ахра Аристава выражает свое удивление тем, что с упорством достойным иного применения, власть лоббирует принятие закона об иноагентах. «Почему также усиленно эти же люди не пытаются избавить наш народ от бедности, от коррупции и других проблем, не заседают день и ночь по вопросам демографии, оказания помощи многодетным семьям, не предлагают также настойчиво принять необходимые законы для роста экономики?» – спрашивает он в социальной сети. Вопросы, конечно, риторические и ответить на них никто «этих людей» не сможет.

Не остался вне информационного поля и сам глава государства, вернувшийся в страну после очередного трехнедельного отсутствия. За несколько дней пребывания в Абхазии Аслан Бжания создал целую серию негативных инфоповодов – выступление на коллегии генпрокуратуры, где он призывал правоохранителей к «охоте на ведьм», совещание, на котором он раздавал главам администраций квоты посещаемости избирательных участков на выборах президента России, интервью ТАСС, в котором он похваливал нынешнее руководство Грузии, участие в круглом столе, организованном пропрезидентской неправительственной организацией «Центр стратегических исследований», где он говорил о вхождении Абхазии в состав союзного государства России и Белоруссии. Здесь Аслан Бжания в присутствии единомышленников наставлял министра иностранных дел Инала Ардзинба и призывал его к более активным действиям. Потрясая распечаткой из Википедии, он сообщил, что USAID запрещена в России с 2012 года. «Можем ли мы как стратегические партнеры позволить себе деятельность недружественной международной организации здесь, на территории Абхазии?», – спрашивал Аслан Бжания, видимо забыв, что в том самом 2012 году он возглавлял СГБ Абхазии и его почему-то совершенно не беспокоила подрывная деятельность международных организаций в Абхазии. И да, USAID не работает в Абхазии и даже запрещена указом все того же Бжания еще в 2023 году, а глава миссии на Кавказе Джон Пеннел даже объявлен персоной нон грата в Абхазии, правда пока только МИДом Абхазии. Но Аслан Бжания все еще продолжает топать и ругаться в сторону Агентства США.

Тем временем в информационно пространстве Абхазии появляются новые ресурсы, авторы которых искрометно шутят над нашей действительностью, над чиновниками, принимающие безумные и незаконные решения, над нескончаемые обещаниями лучшей жизни. Они сообщают, что МИД предаст гласности ноту российской стороны 30 февраля, что эстонская разведка наконец-то сообщила об отравлении кандидата в президенты Аслана Бжания, что глава государственного телевидения готова представить прямой эфир оппозиции из СИЗО, называют ночным мстителем спикера парламента Лашу Ашуба, предлагают составить график отключений света параллельный курсу биткоина и так далее. И все это было бы смешно, но грустно и от тем, над которыми мы шутим, и от того, что единственным способом выразить свое отношение к происходящему становится создание анонимных ресурсов. Ощущение, что это какая-то реставрация советского прошлого в современном варианте и наша единственная радость, что пока еще есть виртуальное пространство, которому можно рассказать о своих рухнувших надеждах и о президенте, который поставил крест на независимости нашей страны.

(Изида ЧАНИА, «Нужная газета»)

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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