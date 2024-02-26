Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Активист Адлейба проведет на сухумской площади Свободы «народный сход»

Джансух Адлейба, архивная фотография
Джансух Адлейба, архивная фотография

Абхазский активист Джансух Адлейба, создавший национально-освободительное движение «Свобода», объявил о проведении «мирного народного схода». Акция пройдет 27 февраля на сухумской площади Свободы.

«Борьба за свободу и независимость своей родины – священный долг ее каждого гражданина. Главный ресурс страны – ее достойные граждане. Абхазский народ имеет заслуженное, моральное и конституционное право решать свою судьбу самостоятельно», – отмечает Адлейба.

Ранее президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, комментируя протест Джансуха Адлейба, упомянул своих родственников – в 2023 году они избили бывшего депутата Тенгиза Агрба.

«Вот на площади сидит гражданин по фамилии Адлейба. И он заявил о том, что руководство Абхазии получило 3 миллиарда рублей за то, что было ратифицировано соглашение между Абхазией и Россией о передаче комплекса зданий в Пицунде. Кто на это должен реагировать? Мои племянники, мои сыновья? Или племянники сидящих здесь руководителей и братьев? Мы должны по такому пути идти? Или у нас есть компетентные органы, которые должны принимать решения? А они не могут принять решения эффективного, потому что оказались беззубыми, потому что нет действенных норм права», – сказал Бжания.

Отметим, что Адлейба требует отставки Бжания и считает, что тот утратил свою легитимность.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG