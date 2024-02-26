Активист Адлейба проведет на сухумской площади Свободы «народный сход»

Абхазский активист Джансух Адлейба, создавший национально-освободительное движение «Свобода», объявил о проведении «мирного народного схода». Акция пройдет 27 февраля на сухумской площади Свободы.

«Борьба за свободу и независимость своей родины – священный долг ее каждого гражданина. Главный ресурс страны – ее достойные граждане. Абхазский народ имеет заслуженное, моральное и конституционное право решать свою судьбу самостоятельно», – отмечает Адлейба.

Ранее президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, комментируя протест Джансуха Адлейба, упомянул своих родственников – в 2023 году они избили бывшего депутата Тенгиза Агрба.

«Вот на площади сидит гражданин по фамилии Адлейба. И он заявил о том, что руководство Абхазии получило 3 миллиарда рублей за то, что было ратифицировано соглашение между Абхазией и Россией о передаче комплекса зданий в Пицунде. Кто на это должен реагировать? Мои племянники, мои сыновья? Или племянники сидящих здесь руководителей и братьев? Мы должны по такому пути идти? Или у нас есть компетентные органы, которые должны принимать решения? А они не могут принять решения эффективного, потому что оказались беззубыми, потому что нет действенных норм права», – сказал Бжания.

Отметим, что Адлейба требует отставки Бжания и считает, что тот утратил свою легитимность.