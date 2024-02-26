Активист Джансух Адлейба, создавший национально-освободительное движение «Свобода», обвиняет власти самопровозглашенной республики Абхазия в торговых связях с Тбилиси и сотрудничестве с Западом.

Абхазский лидер Аслан Бжания и премьер Александр Анкваб «выбрали путь Армении, путь Пашиняна», пишет активист в соцсети.

«Чем это закончилось, мы все прекрасно знаем. Глава государства и премьер-министр, мой вам совет: искать своё политическое убежище в Грузии. Вы являетесь политическими трупами. Мы вам дадим коридор, уходите подобру-поздорову», – отметил он.

Активист говорит о двух «терактах», совершенных при нынешнем абхазском руководстве, указывая на повреждение «духовного символа Абхазии» – кавказской липы на поляне в селе Лыхны – и пожар в национальной галерее.

«Большая часть инвестиций, которые предлагает глава государства – западные инвестиции. Всё началось с того, что глава государства дал криминальному авторитету Роберту Татуляну дипломатический паспорт Республики Абхазия и гражданство. Вы за три года правления, не принеся абсолютно никакой пользы народу и государству, потеряли моральное право на управление государством. Не мучайте свой народ, уходите без шума и пыли. Госизмена, предательство, дезертирство, госпереворот, торговля с вражескими государствами , сотрудничество со странами, которые нас не признали , несоблюдение Конституции Республики Абхазия, несоблюдение присяги данной главой государства. ВАС НАРОД ПРЕЗИРАЕТ!!!» – написал Адлейба.

Ранее активист объявил о проведении «мирного народного схода». Акция пройдет 27 февраля на сухумской площади Свободы.