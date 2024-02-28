ТАСС: суд в Москве заочно арестовал главу «Грузинского легиона»

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы воюющего в Украине «Грузинского национального легиона» Ушанги (Мамуки) Мамулашвили, сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамулашвили Ушанги Зурабовича, гражданина Грузии, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ. Мамулашвили объявлен в федеральный и международный розыск», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, Мамулашвили вменяются «наемничество и возбуждение ненависти с использованием средств массовой информации с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения».

В суде ТАСС подтвердили рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте гражданина Грузии. Решение суда не было обжаловано и вступило в силу.