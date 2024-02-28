Фигуристы Берулава и Метелкина завоевали малую золотую медаль на ЧМ

Лука Берулава и Анастасия Метелкина, выступающие под флагом Грузии, завоевали малую золотую медаль на Чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров. По итогам выступления в короткой программе фигуристы набрали 71,53 балла, сообщает Министерство спорта и культуры Грузии.

Второе место заняла американская пара Оливия Флорес и Люк Ван (62,33 балла), третье – канадцы Мартина Ариано-Кент и Чарли Лалиберте Лоран (55,67 балла).

Чемпионат, проходящий в тайваньском Тайбэе, для грузинской пары не завершился. 29 февраля Берулава и Метелкина выступят в произвольной программе.

На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров сборную Грузии также представляют Инга Гургенидзе и Константин Супаташвили, а в спортивных танцах — Мария Алиева и Егор Баршак.