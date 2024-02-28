В Москве прокомментировали возможный вывод пограничников из «Звартноца»

Россия не получала от Армении обращений по теме вывода пограничников из ереванского международного аэропорта «Звартноц». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана. Правда, не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику. Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет», – сказала Захарова.



Она отметила, что история со «Звартноцем» проистекает «из ранее имевших место инсинуаций вокруг россиянина Дмитрия Сетракова», передает агентство «Новости-Армения».



«Могу вас заверить, что никаких противоправных действий российскими представителями не совершалось. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенных государств», – сказала она.



Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны уйти из ереванского международного аэропорта «Звартноц».



Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 выразил обеспокоенность в связи с задержанием в декабре 2023 года российского мобилизованного Дмитрия Сетракова, сбежавшего от войны в Армению. Правозащитники говорили, что Сетракова задержали российские полицейские, что незаконно. Тогда власти Армении это не комментировали, но теперь Пашинян назвал это похищением.

«Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», – сказал Пашинян и предупредил о «последствиях», «если требования Еревана останутся без ответа».