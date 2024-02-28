Закон «О валютном регулировании»: «Официальная валюта Абхазии – рубль»

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в первом чтении законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле». За документ проголосовали 26 депутатов, против – двое.

Как пишет телеграм-канал «Эхо Кавказа», председатель Нацбанка Беслан Барателия не пришёл на заседание из-за болезни, у него есть к документу замечания.

Депутат Беслан Халваш заявил, что внести поправки в законопроект можно при его рассмотрении во втором чтении.

Законопроект, в частности, устанавливает, что официальная валюта Абхазии – российский рубль, а все другие виды валют относятся к иностранной. Кроме того, для целей валютного регулирования на законодательном уровне вводится понятие «резидент» и «нерезидент».

Ранее абхазский лидер Аслан Бжания раскритиковал позицию экономиста Ахры Аристава, который указывает на необходимость введения национальной валюты – апсара.