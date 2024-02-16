В Абхазии обсуждают заявления Бжания о «внутренних врагах»

В Абхазии обсуждают заявления, сделанные лидером самопровозглашенной республики Асланом Бжания на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он, в частности, сказал, что в Абхазии есть силы, которые «бьют по взаимоотношениям с Россией».

«Я хочу обратить ваше внимание на противодействие, которое оказывается нашему государству со стороны недружественных стран. Я об этом говорю открыто. В последнее время мы видим, что в нашей стране есть силы, которые препятствуют нашему развитию. В нашей стране появились силы, которые бьют по взаимоотношениям с нашим практически единственным союзником», – сказал он.

Бжания указал, что в последние годы «происходит очень много событий по всему миру, которые носят фундаментальный характер и могут изменить контуры многих государств».

«Во многих местах ведутся боевые действия. Не стало Нагорно-Карабахской Республики, которая существовала более 30 лет», – отметил он.

Прокомментировал он и протест активиста Джансуха Адлейба, требующего его отставки. При этом Бжания упомянул своих родственников (в 2023 году они избили бывшего депутата Тенгиза Агрба).

Кто на это должен реагировать? Мои племянники, мои сыновья?

«Вот на площади сидит гражданин по фамилии Адлейба. И вчера он заявил о том, что руководство Абхазии получило 3 миллиарда рублей за то, что было ратифицировано соглашение между Абхазией и Россией о передаче комплекса зданий в Пицунде. Кто на это должен реагировать? Мои племянники, мои сыновья? Или племянники сидящих здесь руководителей и братьев? Мы должны по такому пути идти? Или у нас есть компетентные органы, которые должны принимать решения? А они не могут принять решения эффективного, потому что оказались беззубыми, потому что нет действенных норм права», – сказал он.

Бжания прокомментировал и позицию экономиста Ахры Аристава, который указывает на необходимость принятия «законов о валютном регулировании, с обязательным условием присутствия пункта об обращении, наряду с российским рублём, абхазского апсара».

Это приведет к развалу нашего государства в течение нескольких дней

«Людей сводят с ума. Недавно выступает в СМИ экономист, так он себя считает, и говорит о том, что нам необходимо перейти на собственную денежную единицу. Это позволит решить огромное количество, видите ли, экономических проблем. Человек, который занимал высокие должности, по-моему, даже кандидат наук экономических. Но, слушайте, это, конечно, хорошо, иметь собственную денежную валюту, но к чему это проведет на современном этапе развития нашей экономики? Это приведет к развалу нашего государства в течение нескольких дней, 10-15. Мы вывозим, экспортируем миллиардов на 8, а завозим на 45. Эта денежная единица никем не будет признана. Европейским государствам, которые любят отдельные наши граждане, тем более. Скажите, пожалуйста, на эти разницы, на 35 миллиардов мы покупаем топливо, лекарства, одежду, хлеб, все необходимое. А это откуда будем брать?» – сказал Аслан Бжания.

Бжания призвал прокуроров направить на внутренних врагов два меча, которые нанесены на эмблему ведомства.

В партии «Форум Народного Единства Абхазии» заявили, что слова Бжания «о будто бы существующих в Абхазии антироссийских силах наносят серьезный ущерб международному имиджу страны, российско-абхазским дружественным отношениям, прошедшим достойное испытание временем».

«Форум Народного единства расценивает подобные заявления как спекулятивную риторику, не способствующую стабилизации и без того напряженной обстановки в стране», – сказано в заявлении.

Экономист Ахра Аристава прокомментировал слова Бжания, написав в соцсети:

«Для справки. Апсар — денежная единица Республики Абхазия, введённая Законом от 22 апреля 2008 № 2012-с-IV. В соответствии с законом монеты и банкноты являются платёжным средством на всей территории Республики Абхазия. Каким образом правоохранительные органы должны заниматься экономистами, комментирующие национальную валюту, непонятно. Как все знают, эмиссия апсара в 2018 году была осуществлена на 500 млн. Страна не развалилась».

Напомним, что ранее абхазский лидер внес в парламент на рассмотрение законопроект об «иноагентах».