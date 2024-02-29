«Ситуация сложная» – глава Гальского района об оттоке населения

Глава Гальского района Константин Пилия на встрече с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания рассказал, что ситуация с оттоком населения – сложная.

Пилия говорит, что согласно переписи 2011 года в Гальском районе проживали 30 тысяч человек, из них 7 тысяч в Гали, 23 тысячи – в селах. Провести в районе новую перепись в 2024 году власти не готовы, отметил он.

По словам Пилия, в Гальском районе в 2023 году родилось 137 детей, но ЗАГС выдал лишь 59 свидетельств о рождении.

«Дети рождаются в роддоме, но ЗАГС не может им выписать свидетельство о рождении, потому что у родителей нет документов», – рассказал он.

Отток населения, по словам Пилия, начался с 2015 года и связан с «лишением гражданства населения», «со сложностями в документировании». Он утверждает, что «тенденция приостановлена», но «из-за отсутствия перспектив для получения гражданства» дети из района направляются «в разные стороны».

Пилия упомянул принятый парламентом закон, который, по его словам, пока не вступил в силу. Речь идет об изменениях в закон «Об актах гражданского состояния», предусматривающих право на «восстановление абхазской национальности».

«Министерство юстиции готовит подзаконные акты и инструкции. В ближайшее время, в течение двух недель, обещали, что запустим – посмотрим, как пойдет эта процедура», – отметил он.

По словам Пилия, гальцы официально не выписываются, «просто люди уезжают». Он привел пример села Тагилони, где опустело 51 домовладение из 380.

Ингурский мост, по словам Пилия, ежедневно пересекают около 2.5 тысяч человек. Что касается граждан Грузии, не проживающих в Гальском районе, они «заходят только по визам, только по специальным документам», говорит он.