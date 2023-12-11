Темур Надарая критикует закон о «восстановлении абхазской национальности»

Один из лидеров ветеранской общественной организации «Аруаа», экс-глава администрации Гальского района Темур Надарая критикует поправки в закон «Об актах гражданского состояния», принятые парламентом самопровозглашенной республики Абхазия.

Надарая предлагает депутатам отозвать поправки, ввести дополнительные механизмы защиты, согласовать их со всеми заинтересованными сторонами, и только после этого рассмотреть их к принятию.

В обширном обращении Надарая говорит, что «в последнее время на первый план политической повестки опять выводятся застарелые, архисложные проблемы» Гальского района.

Политик уверен, что принятый закон позволяет «жителям восточных районов с гражданством Грузии, но с абхазскими фамилиями изменить свою национальность с грузина на абхаза за 30 рублей госпошлины», а затем «автоматически получить гражданство и паспорт гражданина Абхазии».

«Парламент фактически узаконил массовое двойное гражданство с Грузией для части жителей Абхазии», – пишет Надарая.

Он уверен, что это «приведёт к серьезному усилению влияния Тбилиси на политические процессы в Абхазии».

«Следует отметить, что при смене национальности с последующей выдачей паспорта гражданина Абхазии не учитываются такие важные общепринятые нормы как политическая лояльность, знание Конституции и законов Республики Абхазия, знание государственного языка. Заявители не проходят через комиссию по гражданстве при президенте Абхазии», – считает политик.

Он напомнил, что в марте 2022 года депутаты абхазского парламента приняли закон, предусматривающий возможность «восстановления абхазской национальности», а затем в спешном порядке отменили его.

«Почему парламент вернулся к этому вопросу? На мой взгляд причина в предстоящих президентских выборах, которые пройдут через 16 месяцев. Возможно, инициаторы данных поправок решили, что это самый легкий способ использовать в своих целях новый электорат, который, как кажется некоторым, проголосует за них как за благодетелей», – добавил он.

Надарая считает, что «борьба за умы и настроения» жителей Гальского района и всей Абхазии – важнейшая задача для Грузии: «Они не жалеют для этого десятки миллионов долларов ежегодно, тогда как наша страна за 30 лет не смогла построить даже одну школу-интернат в Галском районе для детей Мырзаканских абхазов».

Надарая указывает и на реализацию грузинским правительством трех целевых программ – по медицине, образованию и торговле.

«Самое широкое распространение получила программа по медицине. Она реализуется давно и сотни наших сограждан по этой программе выезжают на лечение в Грузию», – пишет он.

Надарая также говорит, что легализация торговли с Грузией «является для Абхазии одним из самых опасных экзистенциальных угроз и неминуемо приведет к торговой экспансии со стороны Грузии».

Политик уверен, что гальцы «в своём подавляющем большинстве, смотрят в сторону Грузии, являются проводниками их политики в Абхазии».

«Поэтому пока не изменится самосознание этих людей, массовое предоставление гражданства Абхазии даже для носителей абхазских фамилии является угрозой национальной безопасности Абхазии», – отметил Надарая.

Он считает, что жители Гальского района должны учить «родной мингрельский и государственный абхазский язык, а не навязанный им со времен Берия и Сталина грузинский». Сейчас же они «живут в информационном пространстве Грузии», и даже в домах большинства жителей района «часы показывают не сухумское, а тбилисское время», продолжает член «Аруаа».

Отметим, что инициатором принятых поправок выступил оппозиционер Кан Кварчия. Присутствовавшие на сессии 29 депутатов из 35 единогласно проголосовали за принятие закона.