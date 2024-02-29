Зурабишвили: Россия постоянно пытается дестабилизировать Грузию

Режим Путина развязал гибридную войну против Грузии и пытается усилить свою пропаганду, заявила в эфире передачи HARDtalk на телеканале Би-би-си президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Россия вторгалась в Грузию как минимум трижды. Речь идет не о сепаратизме, но о прямой оккупации, российских военных базах на нашей территории. То, что Россия пытается сделать сейчас и что она будет продолжать делать – это гибридная война, которая уже началась. Она пытается победить и дестабилизировать ситуацию с помощью пропаганды. Сегодня на оккупированной территории был похищен еще один человек. Это происходит постоянно, они берут заложников. Таким образом, Россия постоянно пытается дестабилизировать Грузию», – сказала президент.

На вопрос, ведущей, считает ли президент, что Россия желает получить контроль над Грузией, Саломе Зурабишвили ответила, что Россия желает контролировать не только Грузию, но, возможно, и часть Европы.

«У нее старые амбиции и стремление оставаться имперским государством, но мы должны думать о том, чего хотим мы… Я думаю, нам всем следует опасаться успеха президента Путина на Украине. Но я не думаю, что ему это удастся. Его амбиции, стратегические амбиции, взятие Киева, разделение власти и населения, отделение Украины от Европы, разделение самих европейцев на Украине терпят неудачу, ни одна из этих амбиций не реализуется. Да, он еще не побежден с военной точки зрения, но он и не победитель», – сказала Саломе Зурабишвили.

В ходе интервью президент поговорила и о планах России построить порт в Очамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия.

«Это часть пропаганды, произведенной Путиным, как старым агентом КГБ. То, что происходит, очень важно, европейцы тоже должны понимать, что это Черное море, оно нужно для проектов, которые нужны Европе для связи с Азией. Порт в Абхазии – это всего лишь проект. Однако мы не должны ждать, необходимо уже на это реагировать. Нам нужно обсуждение того, чтобы Черное море не было захвачено Россией», - заявила Зурабишвили.