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Специалисты снова говорят об ухудшении качества воздуха в Грузии

Национальное агентство окружающей среды второй раз за месяц фиксирует повышенное содержание твердых частиц (PM10, PM2,5) в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии.

В агентстве предполагают, что в основном это связано с трансграничным загрязнением, и вызвано, скорее всего, распространением пылевых масс из пустынь на юге и юго-востоке.

«Трансграничное загрязнение фиксируется во время аналогичной синоптической ситуации в определенные дни года», - подчеркнули в ведомстве.

В последний раз о повышенном содержании твердых частиц в воздухе в Грузии сообщалось 16 февраля, сообщает агентство «Новости-Грузия».

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