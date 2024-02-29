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«Грузинская мечта» планирует «защитить общество от псевдолиберальной идеологии»

Мамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе

«Мы решили подготовить законодательную инициативу, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий», - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. По его словам, законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Проект закона будет полностью соответствовать принципам и нормам, предусмотренным второй статьей Конституции Грузии. Права каждого нашего гражданина должны и будут защищаться принципиально, независимо от образа жизни. Однако целенаправленная пропаганда нетрадиционного образа жизни – это то, за что мы несем ответственность перед грузинским обществом и его будущим. Все те, кто чувствует ответственность за эти ценности, обязаны и призываются активно участвовать в этом процессе, поддержать эту инициативу, которая будет направлена против псевдолиберальной идеологии и ее влияния», - заявил Мамука Мдинарадзе.

Он отметил, что международные исследования подтверждают, что в ряде стран, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди 18-25-летних составляет уже около 20 процентов, а кое-где и больше. По словам лидера парламентского большинства, вызывает тревогу то, что за семь лет эта цифра выросла в 3 раза, причем рост как раз совпадает с периодом, когда эта пропаганда в этом направлении велась особенно активно.

«Пропагандирует, что дети сами должны выбирать свой пол. Целый ряд государств легализовали операции по смене пола и связанные с ними медицинские манипуляции для детей. Для распространения этой идеологии активно используются крупные компании, СМИ, киноиндустрия и т.д. Примеры этого были, в том числе и в Грузии, вы помните в мультипликационных фильмах, телесериалах или в других направлениях. Эта пропаганда не имеет ничего общего с защитой прав человека. Ее цель – популяризация нетрадиционного образа жизни. Псевдолиберальная идеология представляет серьезную угрозу обществу, что подтверждают международные исследования.

Таким образом, парламентское большинство считает, что мы должны активно противостоять этой пропаганде и использовать для этого законодательные механизмы. Соответственно, мы приняли решение подготовить законодательную инициативу, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий. Законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели. Законопроект будет полностью соответствовать принципам и нормам, предусмотренным второй главой Конституции Грузии», - заявил Мамука Мдинарадзе.

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