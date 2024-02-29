В Южной Осетии обсуждают переход первого вице-спикера парламента республики Петра Гассиева из политического лагеря Анатолия Бибилова к его главному оппоненту со времен президентских выборов 2011 года Дзамболату Тедееву. Это первый подобный случай в политической жизни Южной Осетии. Переходов на сторону политических противников избегали даже рядовые члены партий, в том время как Петр Гассиев до того как вышел из состава «Единой Осетии» занимал пост председателя центрального комитета партии.

Бывший спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев покидает «Единую Осетию», где он занимал должность председателя центрального комитета партии. Петр Гассиев не просто уходит из партии, он переходит в стан своего главного политического оппонента Анатолия Бибилова.

По данным телеграм-канала «Сапа», Гассиев примкнул к политическому движению «Патриоты Алании», фактическим лидером которой обозначил себя бывший тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев. Впрочем, как сообщили «Сапе» в предвыборном штабе «Патриотов Алании», Гассиев пока не написал заявление на вступление в партию.

Депутат от «Единой Осетии», глава парламентского комитета национальной политике, культуре, религии и СМИ Алан Тадтаев в разговоре с «Сапой» отметил, что решение Гассиева не имеет никакого значения для партии. «Партия как живой организм, люди приходят, уходят, постоянное движение», – сказал он.

К словам Алана Татдаева о «живом» коллективе партии можно добавить, что в ее нынешнем составе Гассиев, очевидно, уже не видел будущего для себя. Стоявший у истоков создания «Единой Осетии», он так и не стал органичной частью партийного коллектива, всегда держался сам по себе, какие бы посты ни занимал в партии или в парламенте. Говорят, он был таким с детства – в любой ситуации сам по себе, со своим компасом в кармане.

Изначально «Единая Осетия» состояла из нескольких фракций. Признавая лидерство Бибилова, между собой они продолжали конкурировать. Одну из таких фракция возглавлял Дмитрий Тасоев, другую председатель Верховного суда Олеся Кочиева, третью сам Бибилов, это был как бы его актив в активе (Ацамаз Бибилов, Алан Татдаев, Инал Мамиев). По уверениям наблюдателей, были в партии и люди, ориентированные на генпрокурора Урузмага Джагаева. Петр Гассиев входил во фракцию Олеси Кочиевой.

В июне 2014 года Петр Гассиев был избран депутатом парламента VI созыва, а через три года, после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах, стал председателем законодательного собрания.

По утверждениям источников, Анатолий Бибилов видел своим преемником на посту спикера Инала Мамиева. Для того, чтобы изменить это, протекции Олеси Кочиевой было явно недостаточно. На назначении Гассиева спикером настоял кремлевский куратор Алексей Филатов, с которым за время депутатства Петр Леонидович успел подружиться. И позже, в 2019 году, уже в парламенте VII созыва, его избрание первым заместителем председателя парламента так же связывают с протекцией начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова.

С тех пор многое изменилось. Олеся Кочиева после поражения Анатолия Бибилова на президентских выборах демонстративно отошла от политической деятельности и ведет жизнь судьи на пенсии. В Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству теперь новые люди, не столь интересующиеся судьбой Гассиева. Пришло время двигаться дальше.

Переход в новую команду – не совсем корректное определение для политический сферы Южной Осетии. Никаких команд не существует. Есть лишь социальные лифты, причем в случае с Южной Осетии эти лифты имеют вполне конкретные имена и фамилии. В 2014 году оператор местной телекомпании Петр Гассиев вошел в социальный лифт под названием «Анатолий Бибилов», и уже через три года в ранге спикера парламента общался с российскими политиками первой величины.

Теперь его выбор пал на Дзамболата Тедеева. Некоторые считают это поступком беспринципным, хотя совершенно напрасно.

Принципиальных разногласий здесь не наблюдается – политический вектор на всех один, как стрелка компаса, указывает строго на Север. Талант соискателя успеха заключается в том, чтобы определить наиболее перспективное направление и устремиться в него раньше прочих. Петр Гассиев, по общему признанию, обладает в этом поразительным чутьем. Он никогда не проигрывал, безошибочно определяя силу, к которой стоит примкнуть и раньше других понимал, когда необходимо отойти.

В этом смысле его выбор, наверное, – лучший пиар для Дзамболата Тедеева, поскольку является верным признаком того, что затевается политический проект с перспективой на будущее.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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