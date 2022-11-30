Верховный судья Олеся Кочиева, несмотря на ожидания о досрочном прекращении ее полномочий новым руководством республики, продержалась в кресле весь свой срок. Сейчас встал вопрос о создании новой Квалификационной коллегии судей и оценке деятельности предыдущего состава судей во главе с председателем.

Верховным судьей Южной Осетии Олеся Кочиева была назначена через полгода после прихода к власти команды Анатолия Бибилова – в ноябре 2017 года. Государственные СМИ, цитировавшие главу государства, который выступил по этому поводу в местном парламенте, отмечали, что президент «обратил внимание на профессионализм, принципиальность и ответственность, присущие Кочиевой». А глава одного из парламентских комитетов Амиран Дьяконов выразил надежду, что «…Олесе Кочиевой удастся изменить ситуацию в судебной системе Южной Осетии, учитывая ее личные качества и знания».

Большинство депутатов одобрили кандидатуру нового Верховного судьи, хотя у оппонентов тогдашней власти возникали вопросы о законности назначения на эту должность Кочиевой, которая не имела на тот момент даже года судейского стажа работы. Последними местами работы в ее биографии на момент избрания были – старший преподаватель кафедры гражданского права ЮОГУ и депутат парламента.

После прихода к власти «Единой Осетии» члену партии Олесе Кочиевой было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Южная Осетия». Все пять лет президентства Анатолия Бибилова верный «солдат» партии выполняла все поручения и просьбы главы государства. А избиратели республики, которые заговорили о беззаконии и правовом беспределе, сделали свой выбор в 2022 году, протестно проголосовав за вторую кандидатуру на пост президента – Алана Гаглоева.

Уже от нового руководства республики искренне ждали, прежде всего, избавления от одиозных фигур, чья деятельность создала для Южной Осетии имидж неправового государства и территорией без закона. Однако после инаугурации в мае 2022 года вновь избранный глава государства удивил наблюдателей не только новыми назначениями, но и политической амнезией – Олеся Кочиева, чей срок пребывания в должности истекал в конце ноября этого года, продолжала занимать должность Верховного судьи.

Публично из политиков недоумение по поводу пребывания Кочиевой в кресле Верховного судьи высказался в недавнем интервью «Эху Кавказа» только экс-министр связи Георгий Кабисов. Кабисов, недавно вышедший по УДО, продолжает добиваться реабилитации по своем делу, которое называет сфабрикованным и политическим:

«Насколько я знаю, пока никаких разбирательств по деятельности суда никто не проводил. Более того, мне известно, что в нашем университете Кочиевой собираются добавить часы (занятия), чтобы она получала более высокую зарплату. Мне, конечно же, все это кажется странным. Известно мне и то, что срок полномочий председателя Верховного суда истекает 22 ноября. Эту дату я с нетерпением жду, и мне кажется, что если к этому времени никаких разбирательств и по моему делу, и по другим делам не будет, то она уйдет с этой должности с почетом. Они превратили суд в бутафорию и еще с почетом хотят уйти?! А еще и подготовили для нее резервный аэродром в университете. Я не знаю, кто ей в этом помогает, кто ее покровители, но я считаю это, по крайней мере, несправедливым».

21 ноября он через свои социальные вновь обратился с вопросом о досрочном прекращении полномочий Верховного судьи:

«В соответствии с п.5 ст.7 закона РЮО «Об органах судейского сообщества» отозвать досрочно из Квалификационной коллегии судей представителей общественности (2 представителя от парламента, 2 представителя президента), назначить новых и далее поставить вопрос о прекращении полномочий председателя ВС досрочно!»

Депутат парламента Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердил, что и парламентарии не раз общались по этому поводу, в том числе, к главе государства, предлагая ему разные варианты механизмов о досрочном тогда еще прекращении полномочий Кочиевой:

«Такие механизмы тоже есть, мы об этом много раз говорили последние несколько месяцев. Но так как мы не видели другого выхода, то вот сейчас еще одно, очередное нарушение закона случилось: за полгода до того, как заканчиваются полномочия судьи, Квалификационная коллегия судей должна была разместить в СМИ информацию о вакансии председателя ВС, заместителя председателя ВС и так далее. Это делается для того, чтобы до окончания полномочий люди, которые хотят принять участие в конкурсе на замещение вот этой должности, могли подготовиться, пройти квалификационные экзамены, сдать, подготовить документы. То есть определенные процедуры, которые они должны пройти. Но вот этого сделано не было. Для того чтобы Квалификационная коллегия это сделала, для этого судья сам там, где появляется вакансия, сообщает Коллегии. Я не знаю, было ли это сообщение Квалификационной коллегии или нет, но мы увидели это нарушение, когда приблизился срок окончания полномочий председателя ВС, и мы увидели, что нет за полгода вот этого сообщения ни в СМИ, ни где бы то ни было в другом месте».

После чего, по словам Давида Санакоева, парламентарии обратились к президенту и председателю парламента, чтобы они отозвали своих представителей из Квалификационной коллегии судей, так как судьи неоднократно нарушали нормы закона:

«Я думаю, что в ближайшее время должно произойти и изменение этой Коллегии, а во-вторых, те нарушения, которые были сделаны судьями, начиная с председателя суда и заканчивая другими судьями, – они могут начать рассматриваться в Квалификационной коллегии. Это тот механизм, который прописан в нашем законодательстве, в ряде законов, которые регулируют у нас судебную систему».

На вопрос, почему новая власть так затянула с решением о Верховном судье, Санакоев ответил так:

«Сложно сказать, потому что мы ставили вопрос таким образом, что он касается многих вопросов, не просто, например, неисполнения решений суда или жалоб, которые поступали, в том числе, на председателя ВС, но и, например, по решениям, которые выносятся там. К примеру, решение по референдуму, которое было вынесено в течение нескольких часов, и тоже надо посмотреть, каким образом оно было вынесено. Много вопросов собралось, да. И люди ждут до сих пор, что будут происходить изменения, и в первую очередь в судебной системе. Люди должны иметь возможность обратиться и рассчитывать на справедливый суд».

Олеся Кочиева была в числе и тех, кто участвовал в преследовании оппозиционных депутатов. Участие в массовых протестах после смерти Инала Джабиева обернулось для многих парламентариев угрозами о возбуждении серьезных уголовных дел. Обвинение против депутата Давида Санакоева выдвинула лично Олеся Кочиева. Спустя три года после телевизионных дебатов во время президентских выборов она вспомнила о высказываниях «клеветнического характера», которые Санакоев якобы употребил во время дискуссий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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