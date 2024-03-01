Глава Минздрава Грузии подал в отставку

Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили подал в отставку после встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Азарашвили возглавлял Министерство лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты с декабря 2021 года.

Парламент Грузии 8 февраля выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, в которое вошел новый министр обороны – Ираклий Чиковани. Кобахидзе говорил, что в ближайшее время кадровые перестановки в правительстве не планируются.

Отставка Азарашвили, возможно, связана с ситуацией вокруг тбилисской Республиканской больницы. В январе было объявлено, что устаревшее здание больницы будет снесено. Предыдущий премьер-министр Ираклий Гарибашвили пояснил, сославшись на специалистов, что реконструкция здания невозможна и нерентабельна. 24 февраля новый премьер Кобахидзе после встречи с медперсоналом объявил, что правительство останавливает процесс, связанный с Республиканской больницей. Принято решение построить новое медицинское учреждение на задней территории больницы, в ближайшие 3 года больница продолжит работать в существующем здании.