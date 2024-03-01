Премьер Грузии назвал причины отставки министра здравоохранения

Премьер-министр Грузии прокомментировал отставку министра здравоохранения Зураба Азарашвили. По словам Ираклия Кобахидзе, причиной принятия такого решения стали проблемы в сфере здравоохранения:

«Я разговаривал с ним сегодня утром. Я видел проблемы с в направлении управления и коммуникации. В связи с этим возникло недовольство в медицинском сообществе. Я сам на примере Республиканской больницы убедился, что такие проблемы существуют. Соответственно, у нас по поводу всего этого состоялся абсолютно здоровый разговор, и на основании этого было принято решение, что министр здравоохранения покинет свой пост», – сказал Кобахидзе.

Имя нового министра премьер пока не называет, говорит, что решение о назначении будет принято на основе консультаций и отмечает, что вопрос будет в том числе обсуждаться с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

«Никакого решения пока нет. Мы проведем консультации как с членами команды, так и с представителями отрасли. Будет здоровый процесс… Лидером нашей команды является почетный председатель господин Бидзина Иванишвили, и, конечно, там, где необходимы консультации, представителем в первую очередь является господин Бидзина», – сказал Кобахидзе.

Как отметил премьер-министр, он доволен работой остальных министров и перестановки не предвидятся.

Между тем, в части оппозиции считают, что правительство Ираклия Кобахидзе избавляется от кадров предыдущего премьер-министра. В разговоре с журналистами депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе заявил:

«Вот так остальные кадры Гарибашвили покинут (должность), как мы и говорили, это растянутый во времени процесс. Что касается Азарашвили, то я не знаю, почему он ушел, не знаю, что он сделал... В том-то и проблема, что мы не знаем, почему министры приходят и уходят… Более того, проблема в том, что мы не знаем, почему приходят и уходят премьер-министры. Гарибашвили, оказывается, был очень хорош, однако ушел. «Грузинская мечта» говорит, что Кобахидзе очень хорош. Мы не знаем, что портил Гарибашвили и что будет делать Кобахидзе, просто непонятно. Только Бидзина знает, что происходит».

Азарашвили возглавлял Министерство лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты с декабря 2021 года.

Парламент Грузии 8 февраля выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, в которое вошел новый министр обороны – Ираклий Чиковани. Кобахидзе говорил, что в ближайшее время кадровые перестановки в правительстве не планируются.