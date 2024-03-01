Глава Администрации правительства Грузии покинул свой пост

Реваз Джавелидзе уволен с должности главы Администрации правительства Грузии. Соответствующий приказ, подписанный премьер-министром Ираклием Кобахидзе, опубликован на сайте правительства.

Реваз Джавелидзе был назначен главой администрации в мае 2022 года экс-премьером Ираклием Гарибашвили.

Новым исполняющим обязанности главы администрации правительства станет Илья Шамугия, до сих пор занимавший должность заместителя Джавелидзе.

Напомним, что сегодня стало известно и об уходе с поста министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили.

В оппозиции считают, что правительство Ираклия Кобахидзе избавляется от кадров предыдущего премьер-министра.