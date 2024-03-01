Похороны Алексея Навального, несмотря на все попытки не допустить массового собрания людей, обернулись своеобразной акцией протеста. Людей, пришедших проститься с главным российским оппозиционером, не испугали ни наряды полиции, ни автозаки. Сторонники Навального обещают российским властям: его смерть не забудется, и замолчать это не получится.

Алексей Навальный похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Гроб с телом главного российского оппозиционера опустили в могилу под музыку из песни My Way Фрэнка Синатры и саундтрек из «Терминатора-2» – Навальный очень любил этот фильм и много раз в этом признавался. Тысячи людей, несмотря на предупреждения российского руководства о недопустимости несанкционированных акций и попытки помешать публичному прощанию с политиком, скандировали: «Навальный» и «Нет войне!».

Сторонникам Алексея Навального, которых оказалось немало, не помешало прийти проститься с ним и сегодняшнее предупреждение Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал многолюдное шествие «сборищем»:

«У нас есть, наверное, напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будут в них участвовать, будут нести ответственность в соответствии с действующим законом».

На вопрос о том, может ли Кремль дать оценку Навальному как политику в день его похорон, Песков ответил:

«Нет, не может».

Как не могут в руководстве России и обратиться с какими-нибудь словами к его семье:

«Нет, нечего сказать».

Зато у сторонников оппозиционера оказалось, что сказать Кремлю. Люди, пришедшие на похороны, признались, что несмотря на атмосферу страха, не могли не отдать дань уважения человеку, который, по их словам, научил россиян не бояться:

«Мне на самом деле безумно приятно находиться в компании единомышленников, здесь больше десяти тысяч людей, и никто не боится, и все знают, чего они хотят. Да и пришли мы, наверно, просто, чтобы почтить память человека, который так же не боялся. Не боялся ничего. Давление, наверно, чувствуется, но когда здесь столько людей, то, наверное, нет. Вместе не страшно», – сказала девушка по имени Камила.

Из соображений безопасности многие из тех, кто пришел проститься с Навальным, не называли свои имена. Но вместе с тем люди не скрывали, что благодарны оппозиционеру за то, что он пробудил в них интерес к политике и научил смотреть на происходящее в России под другим углом:

«Потому что это человек, который когда-то заставил меня заинтересоваться политикой. Он вдохновил множество людей, в том числе тех, кто сейчас стоит здесь или не может здесь оказаться в силу того, что в другом месте находится или занят. И многим здесь важно просто увидеть людей, которые согласны с тем, что произошедшее ужасно, и увидеть, что таких людей много».

Проститься с Алексеем Навальным пришли оппозиционеры и представители дипломатического корпуса. В том числе послы США, Франции и Германии. Глава европейской политики Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети Х пообещал, что дело Навального будет жить:

«Сейчас проходят похороны Навального, и ЕС выражает соболезнования его семье и друзьям. Посол ЕС и другие дипломаты отдают ему дань памяти. То, во что верил Навальный, не исчезнет: идеи нельзя пытать, отравлять, убивать. Он останется источником вдохновения для многих в России и за ее пределами».

Не сумевшая приехать на похороны мужа Юлия Навальная опубликовала в своем Инстаграме пост с прощальными словами, поблагодарив Алексея за «26 лет абсолютного счастья»:

«Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня. Люблю тебя вечно. Покойся с миром».

Наряды полиции и вереница автозаков, сконцентрировавшиеся сначала у церкви, где проходила церемония отпевания оппозиционера, а затем у кладбища – недвусмысленное предупреждение пришедшим на похороны Навального россиянам: на любой протест власти готовы ответить арестами.

Судя по распространенным кадрам, по меньшей мере несколько человек были задержаны. Но люди не расходились.

«Потому что я считаю должным всем, кто знал Алексея, прийти проститься с ним. Я это воспринял как личную потерю. Очень тяжело это переживать. Мне кажется, никакой страх не переборет горе от потери этого человека».

«Потому что мне внутри себя это было необходимо. Я в том возрасте, в котором уже не страшно».

«Я не могла не прийти, потому что считаю, что должна последнюю дань человеку отдать. Страшно было очень. Мы пораньше приехали, стояли и долго прятали свои цветы, камеры. А сейчас я понимаю, что надо это делать и говорить».

Многие из пришедших проститься с Алексеем Навальным специально приехали для этого в Москву. Они считают, что в Кремле должны увидеть, что сторонников у погибшего оппозиционера гораздо больше, чем пытаются показать российские власти:

«Я приехал в Москву на похороны Алексея, проводить его в последний путь. Для меня это важно, для многих это важно. Поэтому я не видел других вариантов, кроме как приехать на похороны».

«Я восхищаюсь его мужеством, восхищаюсь его стойкостью. И может быть, мне не удастся зайти, но хотя бы я часть своего сердца отдам, попрощаюсь. Потому что я считаю, что это был человек номер один в оппозиции, враг Путина. Почему его боятся даже мертвым, мне не понятно».

У пришедших проститься с Алексеем Навальным было свое послание Владимиру Путину:

«Пусть видят, что многие помнят, многие знают. Замолчать не получится».

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