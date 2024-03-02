Экс-директор ЦРУ: если Путин победит в Украине, следующей будет Грузия

Экс-министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что если президент РФ Владимир Путин добьется успеха в Украине, то следующей его целью будет Грузия.

«Я думаю, очевидно, что если мы не остановим Путина в Украине, он продолжит свою агрессию не только против Грузии, но и против других стран-членов НАТО, которые граничат с Россией. Так что для Соединенных Штатов абсолютно важно попытаться сотрудничать с Грузией для обеспечения ее безопасности», - говорит Панетта.

Когда его спросили о тесных политических и экономических отношениях Грузии с Китаем, Панетта заявил, что Грузия должна ясно дать понять, что она остается «суверенным государством, которое само будет определять свою судьбу» и не позволит Китаю определять свое будущее. Бывший министр обороны США говорит, что Грузия «не может позволить» Китаю доминировать в ней, передает SOVA.

Леон Панетта затронул и тему парламентских выборов 2024 года и будущего стратегического партнерства США и Грузии.

«Грузия является важной страной по многим причинам. Но самое важное в Грузии - это способность грузинского народа пользоваться преимуществами свободы», - сказал Панетта.

Напомним, Леон Панетта - 23-й министр обороны США (июль 2011 - февраль 2013). Находясь на этом посту, в 2012 году Панетта лично встретился с грузинскими военнослужащими миротворческой миссии в Афганистане и поблагодарил их за самоотверженность и службу.

Вспоминая встречу на военной базе «Шуквани» в Гильменде, бывший министр обороны говорит, что грузинские солдаты отличались особым мужеством и профессионализмом среди военнослужащих международной миссии.

До того как стать министром обороны, с февраля 2009 по июнь 2011 года Панетта занимал пост директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).