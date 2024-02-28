Впервые посол США в Грузии Робин Данниган предстала с отчетом перед грузинскими парламентариями. В десятиминутном докладе об «Основных аспектах стратегического партнерства двух стран и внешней политике США» посол Данниган назвала основные приоритеты администрации президента Джо Байдена в отношениях с Грузией. Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии, желает ее видеть членом ЕС и НАТО, и ждет проведения справедливых и прозрачных парламентских выборов осенью. Часть встречи с послом прошла в закрытом режиме, тем не менее, о некоторых из них депутаты рассказали журналистам.

Есть такая традиция в грузинском парламенте – приглашать послов дружественных стран с докладом, а потом в закрытом режиме задавать вопросы, напомнил депутатам глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Сегодняшняя гостья вызвала особый интерес – Робин Данниган, посол США, главного стратегического партнера страны. Вступившая в свои полномочия в октябре прошлого года, она впервые предстала перед грузинскими парламентариями в таком формате. С учетом не совсем гладких отношений между «Грузинской мечтой» и ее предшественницей Келли Дегнан, а также предстоящих парламентских выборов и других геополитических и экономических вызовов, выступлению посла Данниган и ответам на вопросы депутатов придавалось особая значимость.

Перед тем как дать слово американскому послу, председатель комитета Николоз Самхарадзе напомнил, что страну с США связывают 30 лет сотрудничества и 15 лет стратегического партнерства. Депутат правящей силы Самхарадзе посчитал нужным отметить, за что в Грузии особо благодарны США:

«США уже 30 лет поддерживают Грузию в различных направлениях, в строительстве государственных институтов, экономическом развитии, демократии и, самое главное, территориальной целостности. Также очень важна поддержка США в направлении непризнания так называемой независимости оккупированных территорий».

С числами точнее была в своем выступлении посол Робин Данниган, отметив в самом начале своей речи, что Вашингтон сотрудничает с Тбилиси 32 года, а помощь американского народа грузинскому измеряется не одним миллиардом, что позволяет ей утверждать, что у Грузии нет сильнее сторонника, чем США:

«Оглядываясь на это партнерство, в воскресенье (25 февраля) мы отметили День советской оккупации, вспоминая, как Красная Армия трагически аннексировала Грузию. Я утверждаю, что за годы, прошедшие с тех пор, как Грузия восстановила свою независимость, ни одна страна не поддерживает Грузию так сильно, чем Соединенные Штаты. За последние 32 года мы предоставили Грузии помощь на сумму более шести миллиардов долларов, но эта цифра даже не отражает историю нашей дружбы и того, какую пользу наше партнерство принесло обеим странам».

Далее, чтобы не умалить роль других евроатлантических партнеров Грузии, Данниган чуть смягчила свое утверждение, назвав свою страну «одной из самых сильных сторонников Грузии».

«Поддержка США также помогла Грузии защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Наше финансирование помогло построить и оборудовать большую часть пограничных переходов Грузии. Я считаю, что все наши помощники, кроме двух, помогли создать, обучить и оснастить береговую охрану Грузии для патрулирования вашей морской границы. 1600 грузин прошли военное образование в США. Мы предоставили Грузии совместимое с НАТО оружие и вместе прошли обучение в многонациональных учениях, в том числе здесь, в Грузии», – напомнила посол Данниган перед тем, как сообщить, что поддержку суверенитета Грузии США рассматривают как один из главных приоритетов и обязательств:

«Еще одним главным приоритетом, который я хотела бы обсудить сегодня, является обязательство США поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, в том числе путем оказания помощи Грузии в защите и сдерживании дальнейшей агрессии. Это подводит меня к нашему военному партнерству. Наше военное партнерство действительно является основой стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Грузией. Наши военные вместе тренировались, вместе сражались, и в результате у них сложились глубокие и прочные связи».

Кроме этого, посол США от имени президента Джо Байдена обещала стране помощь в выполнении 9 рекомендаций Брюсселя для вступления Грузии в ЕС, назвав в этом ключе предстоящие парламентские выборы краеугольным камнем демократии:

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со всеми сторонами, со всеми вами в парламенте, правительстве, гражданском обществе, оппозиционных партиях и особенно с Центральной избирательной комиссией, чтобы гарантировать уверенность грузин в том, что их голоса подсчитываются справедливо».

Предстоящие выборы, вероятное вмешательство в них России и помощь США в предотвращении внешнего и внутреннего вмешательства со стороны «Грузинской мечты» на результаты выборов, были одними из главных вопросов, о которых решили поговорить депутаты-оппозиционеры с американским послом. Ее ответом депутат «Лело» Саломе Самадашвили была довольна:

«Я уверена, что США полностью поддержат проведение справедливых и свободных выборов. На это указывает и то, что NDI (Национальный институт демократии США) к своей наблюдательской миссии приступила за 10 месяцев до начала выборов – это показатель беспрецедентно высокого интереса к вопросу. И думаю, что одним из главных приоритетов для США в этом году станут эти выборы».

Среди других вопросов со стороны оппонентов власти были: стратегическое партнерство Грузии с Китаем при «Грузинской мечте», ее антизападная риторика и укрепление экономических связей с Россией. Однако депутаты-оппозиционеры предпочли не сообщать журналистам, что именно на это ответила посол Данниган.

И во вступительной речи посла, и в комментариях представителей правящей силы было слышно желание сгладить натянутые отношения, которые возникли между «Грузинской мечтой» и посольством США в Тбилиси во время предыдущего посла Келли Дегнан. К примеру, в своем выступлении посол Данниган позитивно оценила тот факт, что новый премьер-министр Ираклий Кобахидзе в этом ранге в первую очередь посетил Брюссель, «чтобы встретиться с высокопоставленными официальными лицами ЕС и обсудить статус кандидата Грузии», а также навестил штаб-квартиру НАТО.

И депутаты «Грузинской мечты» избегали прежних резких оценок в адрес дипломатии США. Но настойчиво поднимали вопрос о том, что пора уже США вводить безвизовый режим с Грузией и согласится на прямые авиаперелеты. Впрочем, среди аргументов спикера парламента Шалвы Папуашвили все-таки проскользнула прокитайская тема. Соглашаясь с тем, что у Вашингтона не со многими странами существует безвизовый режим, он почему-то решил привести в пример Тайвань, демократическое правление которого поддерживает США.

«Граждане Америки имеют безвизовый режим в Грузии. Понятно и правильно, что в целом у Америки нет безвизового режима со многими странами, но, например, непризнанное государство Тайвань имеет безвизовый режим. И я не думаю, что Грузия с ее 3,5-миллионным населением будет представлять какую-либо угрозу для США с точки зрения миграции. Безвизовый режим был бы еще одним добрым жестом по отношению к грузинскому народу и продемонстрировал бы соответствующее отношение к нему», – сказал спикер Папуашвили, при этом несколько раз отметив, что Грузия от США ждет ответных шагов еще по двум направлениям – прямые авиаперелеты и увеличение инвестиций. Там же Папуашвили призвал всех международных доноров не финансировать оппозицию и отметил, что «вмешательство, будь то со стороны России или США, все равно будет нарушением грузинского законодательства».

Сама посол Робин Данниган сегодня не стала делиться с журналистами своими впечатлениями от общения с депутатами и покинула парламент без комментариев.

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